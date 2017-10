Sanremo 2018: ecco i nomi e le canzoni delle 68 Nuove Proposte

Al termine delle audizioni, poi, saranno scelti 12 tra gruppi e artisti che parteciperanno alla diretta di Sarà Sanremo, in onda su Rai1 il 15 dicembre. Solo 6 di loro, infine, entreranno a far parte – assieme ai 2 vincitori di Area Sanremo – della categoria “Nuove Proposte” di Sanremo 2018.

SANREMO 2018 GIOVANI

Saranno esattamente 68, per volere del direttore artistico Claudio Baglioni rispetto ai 60 previsti dal regolamento, coloro che parteciperanno alle audizioni dal vivo programmate per il 6 novembre a Roma. Ai 68 si aggiungerà il vincitore del Festival Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme e Terra del Sole (edizione 2017).

Ecco i 69 artisti

Alberto Polcini – E te ne vai

Alessia Gerardi – Universi artificiali

Alessio Giannetti – Cambia

Andrea D’alessio – Chi per un sogno non mente

Angela Nobile – Un vuoto al cuore

Antonia Laganà – Parli

Aprile & Mangiaracina – Quell’attimo di eternità

Artù – Ma lo sai cosa c’è

Carlo Bolacchi – Lo diceva anche mia madre

Carol Beria – Nessuna lacrima

Cladi – Un vuoto di te

Cordio – Il Paradiso

Daniele Magro – Cuorearmato

Dari – John Kennedy

Dave Monaco – L’eternità è di chi sa volare

Davide Mogavero – Tamigi

Davide Papasidero – Ma sporcarmi no

Davide Petrella – Non può fare male

Dile – Rewind

Dinastia & Gli Ultimi – Corro libero

Emilia Zamuner – Ti porterei lontano

Emme Sorrisi – viola

Eva (Eva Pevarello) – Cosa ti salverà

Eva (Giacomo Runco) – Cuori di cera

Forlenzo – Lammerica

Fratto – 5 : 9 -12

Gabriele Deca – A tempo

Gionnyscandal – Malpensa

Giulia Casieri – Come stai

Hale – Meteora

Hugolini – Babele

I Desideri – Musica adesso

Iosonoaria – Un Cerchio

Jasmine Furlotti – Un sogno è di più

Jose Nunes – Parlami ancora

Junior V – Il temporale

Kaligola – Iperteso

Karavans – La speranza è un alibi

Loomy – Soldi e piombo

Loredana Daniele – Ed io rivivo

Lorenzo Baglioni – Il congiuntivo

Loris Iannamico – Coriandoli a terra

Luchi – Gli amori della mente

Luigi Salvaggio – Il silenzio delle stelle (Vincitore del Festival di Castrocaro 2017)

Maria Faiola – Terra dei fuochi

Mario D’acunto – La mia fede

Mirkoeilcane – Stiamo tutti bene

Mudimbi – Il mago

Nameless – Il tuo posto nel mondo

Nicola Bueti – Oggi

Nicolas Bonazzi – Ali di carta

Nicole Stella – L’innumerevole calcolo del tuo perfetto improvviso (Cercami)

Noemi Smorra – Il molo incalza

Nyvinne – Spreco personale

Rachele Di Vaia – Dolceamaro

Raimondo Cataldo – Pace

Rudi Fiasco – Fa lo stesso

Santiago – Nessuno

Silver – Power of love

Silvia Oddi – La tua canzone

Skuba Libre – Il meglio

Sofia Marcaccini – Drunk love

Stephanya – Tu non sei più la stessa

Tom Armati – Sa sa prova

Tommaso Di Giulio – A chi la sa più lunga

Turkish Café – Ruggine

Ultimo – Il ballo delle incertezze

Veronica Marchi – La musica fa male

Vittorio Sisto – Anime diverse

“Io e i membri della commissione selezionatrice – dichiara Claudio Baglioni – abbiamo ricevuto un numero davvero molto alto di proposte da esaminare, riscontrando con entusiasmo e favore una grande vivacità creativa e un’appassionante varietà di stili musicali e poetici. È stato davvero difficile valutare e scegliere tra così tanti progetti di valore e, purtroppo, alcuni brani e interpreti interessanti sono rimasti indietro. Anche per questo – conclude il direttore artistico – abbiamo deciso di portare da 60 a 68 gli artisti giovani da riascoltare nelle successive audizioni dal vivo: 68 come la prossima rassegna del Festival di Sanremo alla quale stiamo lavorando”.

La commissione musicale è capitanata dal direttore artistico Claudio Baglioni e composta da alcuni dei professionisti che realizzeranno la 68ᵃ edizione: Claudio Fasulo; Massimo Giuliano; Massimo Martelli; Duccio Forzano; Geoff Westley. La divisione delle 69 Nuove Proposte (comprende già il vincitore di Castrocaro) vede 62 singoli (22 donne e 40 uomini) e 7 gruppi. La parte del leone spetta al Centro con 27 partecipanti seguito dal Nord con 23 e il Sud con 18.

Per il dettaglio geografico delle Regioni: Abruzzo 3; Basilicata 1; Calabria 3; Campania 8; Emilia Romagna 3; Lazio 16; Lombardia 9; Marche 2; Piemonte 8; Puglia 1; Sardegna 1; Sicilia 4; Toscana 6; Veneto 3 e Estero 1.

Redazione FullSong