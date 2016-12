Samuel, “Il Codice della Bellezza” è il suo primo album da solista in uscita il 24 febbraio

Uscirà il 24 febbraio 2017 il primo, atteso album da solista di Samuel, “Il Codice della Bellezza”, già in preorder .

SAMUELE

Con la prenotazione del disco saranno immediatamente disponibili la title track e i primi due singoli estratti: “La Risposta”, che ha conquistato la prima posizione della classifica dell’airplay radiofonico italiano e “Rabbia”, il brano attualmente in rotazione radiofonica.

“Ho sempre pensato che la bellezza non fosse un concetto solamente estetico.

Il dono del l’eleganza, della sensibilità, dell’ironia fanno parte di un istinto interiore che rappresenta il bello degli essere umani.

Ho provato ad immaginare la bellezza come ad un codice scritto dentro le persone speciali, quelle persone che sono fonte d’ispirazione per chiunque gli stia vicino”. Questo Il Codice della Bellezza per Samuel.

Ecco la tracklist di“Il Codice della Bellezza” : “La risposta”, “Vedrai”, “Rabbia”, “Il treno”, “Più di tutto”, “La statua della mia libertà”, “Qualcosa”, “Come una cenerentola”, “Voleva un’anima” feat. Lorenzo Jovanotti Cherubini, “La luna piena”, “Passaggio ad un’amica”, “Il codice della bellezza”.

Samuel sarà in gara alla 67° edizione del Festival di Sanremo nella sezione Campioni con il brano “Vedrai”.