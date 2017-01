Ron: il Festival di Sanremo, il live benefico il 6 marzo, e un’edizione speciale con 2 brani inediti dell’album “La forza di dire si”, in uscita il 10 febbraio

Ron sarà in gara al 67° Festival di Sanremo per la settima volta nella sua carriera con “L’ottava meraviglia”, brano che sarà contenuto nell’edizione speciale del doppio disco “La forza di dire si”, in uscita venrdì 10 febbraio nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

RON foto di Alessio Pizzicannella

“La forza di dire si” (Le Foglie e il Vento in collaborazione con F&P Group/Universal Music) è un doppio album, contenente i brani più celebri del repertorio di Ron reinterpretati insieme ad altri 24 artisti italiani, nato dall’esigenza di sostenere, ancora una volta, AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Questa nuova edizione del progetto conterrà, oltre al brano sanremese, anche un secondo inedito: “Ai confini del mondo”.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Ron tornerà live il 6 marzo al Teatro Arimboldi di Milano con uno speciale e imperdibile concerto-evento benefico a sostegno di AISLA e della ricerca sulla SLA.

Sul palco insieme a Ron, amici e colleghi del mondo dello spettacolo, che renderanno la serata imperdibile. Tra i primi ospiti confermati: Annalisa, Luca Barbarossa, Loredana Bertè, Luca Carboni, Elodie, Giusy Ferreri, La Scelta, Nek, Francesco Renga e Syria.

I biglietti per l’evento, prodotto da F&P Group, Colorsound e EventoMusica, sono disponibili in prevendita su Ticketone, e nei punti vendita abituali.

Questa la tracklist di “LA FORZA DI DIRE SÌ”: