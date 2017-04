Il ritorno dei Finley: ” La Fine del mondo” è il nuovo singolo (VIDEO)

Quando avevo intervistato i Finley lo scorso Ottobre, la band di Legnano mi aveva confessato che nuove idee stavano prendendo forma e molti progetti erano in cantiere.

FINLEY

Sono passati alcuni mesi e il 31 marzo i Finley hanno rotto il silenzio ( per la gioia dei numerosissimi fans) che non vedevano l’ora di lasciarsi trasportare dalle nuove melodie del gruppo.

E’ “La fine del mondo” il brano con cui i Finley anticipano l’uscita del loro nuovo album.

Il singolo, distribuito da Sony Music, è già in rotazione radiofonica e disponibile su tutti i digital stores e le piattaforme streaming.

Si tratta di un brano delicato e soffice, caratterizzato da atmosfere atemporali e ovattate, dove la band ” rinuncia” alle chitarre, lasciando spazio a sintetizzatori e programmazioni elettroniche.

La Fine Del Mondo per i Finley rappresenta un primo passo per poter ricominciare dalla fine, perché è proprio quando si vede la fine che si riesce a vedere il modo migliore per ricominciare.

Il videoclip vede alla regia Giacomo Triglia che per “La fine del mondo” ha disegnato un pianeta lontano e non ancora scoperto dove Pedro ” resta a galla nell’atmosfera” , poichè la gravità non esiste e se proprio lo volete sapere, le nuvole sono anche di zucchero filato

Dopo il tour da poco concluso che ha visto i Finley esibirsi nei maggiori club di Italia per celebrare il decennale di ” Tutto è possibile”, la band è decisa a continuare a suonare fino a fine maggio.

Qui le prossime tappe:

8 aprile a Fontaneto d’Agogna (Phenomenon), il 14 aprile a Fermo (Heartz Club), il 15 aprile a Pinarella di Cervia (Rock Planet), il 22 aprile a Brescia (Latteria Molloy), il 29 aprile a Bacoli (Goodfellas), il 30 aprile a Castelmenardo (Piazza dei Caduti), il 6 maggio a Parma (Campus Industry) e il 13 maggio a Padova (Parco della Musica).

I biglietti per i concerti sono già disponibili sul circuito ufficiale Ticketone.

Ilenia Puzone per FullSong