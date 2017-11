RIKI: “MANIA” PER LA TERZA SETTIMANA CONSECUTIVA E’ ANCORA PRIMO IN CLASSIFICA

Per la terza settimana consecutiva “MANIA”, il nuovo album di RIKI, si conferma ancora una volta al primo posto della classifica FIMI/GfK, dopo aver già conquistato anche il disco d’oro.

RIKI

Il disco è stato anticipato dal singolo “Se parlassero di noi” che, a poche ore dalla pubblicazione, ha debuttato al #1 posto della classifica di iTunes, diventando il quarto brano di RIKI che, in soli 5 mesi, si è posizionato direttamente in vetta.

In seguito all’incredibile successo del “MANIA – INSTORE TOUR”, sono stati aggiunti nuovi appuntamenti per incontrare il cantautore milanese.

19/11 ore 15.30 BOLOGNA – cc Le Piazze – Via Pio La Torre 5/D, Castelmaggiore

21/11 ore 17.00 MACERATA – cc Val di Chienti – Via Battista Velluti 31

22/11 ore 18.00 PERUGIA – cc Collestrada – Via Valtiera 181

23/11 ore 16.30 ROMA – cc Parco Leonardo – Viale Bramante 31/65, Fiumicino

25/11 ore 15.30 REGGIO CALABRIA – cc Porto degli Ulivi – Località Sandalli – Rizziconi

26/11 ore 17.00 TREVISO – cc Conè – Via San Giuseppe 25, Conegliano

29/11 ore 15.00 TORINO – cc Mondadori Megastore – Via Monte di Pietà 2 ang. Via Roma

30/11 ore 15.30 FIRENZE – cc Galleria del Disco c/o Viper – Via Pistoiese 309/4

01/12 ore 16.00 SALERNO – cc Maximall – Via Pacinotti snc

02/12 ore 15.30 MILANO – cc Scalo Milano Shopping Village – Via Milano 5 – Locate Triulzi

03/12 ore 16.00 MASSA CARRARA – cc Mari e Monti – Via Massa Avenza 32, Massa

Mancano pochi giorni alle due anteprime live di Riki e, per soddisfare le richieste dei fan, continuano ad aggiungersi date al tour.

Una partenza formidabile che ha registrato, ad oggi, nove sold out e dove l’appuntamento più atteso è sicuramente il 12 aprile al Mediolanum Forum di Milano.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali.

15 Novembre 2017 – Milano – Alcatraz SOLD OUT

18 Novembre 2017 – Roma – Atlantico SOLD OUT

NUOVE DATE

16 Febbraio 2018 – Venaria (To) – Teatro Della Concordia SOLD OUT

17 Febbraio 2018 – Venaria (To) – Teatro Della Concordia SOLD OUT

20 Febbraio 2018 – Padova – Gran Teatro Geox SOLD OUT

22 Febbraio 2018 – Firenze – Obihall SOLD OUT

23 Febbraio 2018 – Brescia – Gran Teatro Morato SOLD OUT

24 Febbraio 2018 – Brescia – Gran Teatro Morato

26 Febbraio 2018 – Milano – Alcatraz SOLD OUT

27 Febbraio 2018 – Milano – Alcatraz (DATA SPOSTATA IL 12 APRILE AL MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO)

02 Marzo 2018 – Roma – Atlantico Live SOLD OUT

03 Marzo 2018 – Roma – Atlantico Live

05 Marzo 2018 – Napoli – Pala Partenope

08 Marzo 2018 – Firenze – Obihall

09 Marzo 2018 – Bologna – Estragon

10 Marzo 2018 – Nonantola (Mo) – Vox Club

16 Marzo 2018 – Mantova – Gran Teatro Palabam

17 Marzo 2018 – Venaria (To) – Teatro Concordia

18 Marzo 2018 – Bologna – Estragon NUOVA DATA

05 Aprile 2018 – Padova – Gran Teatro Geox

12 Aprile 2018 – Milano – Mediolanum Forum

