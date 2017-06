Riki, due concerti-evento a Milano e Roma a novembre

Riccardo Marcuzzo in arte Riki debutterà live con due concerti-evento: all’Alcatraz di Milano il 15 novembre 2017 e all’Atlantico di Roma il 18 novembre 2017 per F&P Group.

RIKI

L’annuncio delle due date è stato anticipato sui social dal suo manager Francesco Facchinetti che a poche ore dalla premiazione ai Wind Music Awards, di ieri sera, ha fatto recapitare a Riki, una lettera in cui gli comunicava i grandi progetti per il prossimo autunno.

Intanto per la seconda settimana consecutiva, Riki con il suo album “Perdo le Parole” si conferma al primo posto della classifica ufficiale FIMI dei dischi più venduti a poco più di due settimane dall’uscita.

Le prevendite per le due date sono disponibili da oggi, martedì 6 giugno alle ore 11.00 sul sito TicketOne e in uttti i punti vendita abituali.