“RiArrangiamo il Lunedì”di Samuele Borsò con “I Will Survive”

Riparte una nuova puntata della rubrica “RiArrangiamo il Lunedì”di Samuele Borsò sul magazine FullSong.it con la bellissima “I Will Survive”.

SAMUELE BORSO'

Questa settimana Samuele riarriangia “I will survive” di Freddie Perren e Dino Fekaris, interpretata e resa nota da Gloria Gaynor nel 1978.

Il testo della canzone descrive in prima persona l’esperienza dell’uomo che trova una nuova forza interiore dopo essersi ripreso da una rottura col partner, ora abbandonato. Il brano è stato usato sia come un inno di presa di coscienza e responsabilità femminile, sia come inno gay.

La Gaynor stessa è diventata una icona gay indiscussa.

I Will Survive diventò presto il più grande successo della Gaynor, ricevendo un enorme airplay nel 1979, tanto che giunse alla vetta della classifica statunitense di Billboard.

Oggi Samuele Borsò, oltre ad essere un bravissimo cantautore, è diplomando e insegnante associato del Centrostudi Fingerstyle di D. Mastrangelo, uno dei riferimenti della chitarra acustica fingerstyle in Italia. È vincitore della categoria cantautori della XVI edizione dell’Acoustic Guitar Meeting di Sarzana. Ha alle spalle più di un migliaio di concerti e ancora tanta strada da percorrere.

E se lo incrociate in giro per il mondo con la sua chitarra a spalle e lo sguardo perso nella gente, fategli un sorriso, lui vi ricambierà.