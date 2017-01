RiArrangiamo il Lunedì di Samuele Borsò con “Woman of the world” di Michael Hedges

Riparte una nuova puntata della rubrica “RiArrangiamo il Lunedì”di Samuele Borsò sul magazine di musica, Tv e spettacolo FullSong.it.

Questa settimana Samuele riarriangia “Woman of the world” di Michael Hedges, un omaggio ad un grande chitarrista e cantante rivoluzionario in attività dal 1974 al 1997, che ha portato la chitarra acustica oltre gli orizzonti conosciuti fino a quel momento e per molti altri ancora, vincendo anche un Grammy Award per il miglior album New Age.

Tutt’oggi i grandi nomi della chitarra acustica come Andy Mckee si ispirano a lui che oltre ad essere un grande chitarrista, compositore e polistrumentista era anche un bravissimo cantante.

Non conosci ancora Samuele? Non ti preoccupare te lo presentiamo noi di FullSong.it:

Oggi Samuele Borsò, oltre ad essere un bravissimo cantautore, è diplomando e insegnante associato del Centrostudi Fingerstyle di D. Mastrangelo, uno dei riferimenti della chitarra acustica fingerstyle in Italia. È vincitore della categoria cantautori della XVI edizione dell’Acoustic Guitar Meeting di Sarzana. Ha alle spalle più di un migliaio di concerti e ancora tanta strada da percorrere.

E se lo incrociate in giro per il mondo con la sua chitarra a spalle e lo sguardo perso nella gente, fategli un sorriso, lui vi ricambierà.