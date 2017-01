“RiArrangiamo il Lunedì” di Samuele Borsò con “The Scientist” dei Coldplay

Riparte una nuova puntata della rubrica “RiArrangiamo il Lunedì” di Samuele Borsò sul magazine di musica FullSong.it.

SAMUELE BORSO'

Questa settimana il testo cita “Sono venuto per incontrarti – Per dirti che mi dispiace” si perché ci dispiace che sia di nuovo lunedì e che il freddo sia oramai non alle porte ma direttamente entrato…

Ma non disperiamo le vacanze natalizie non sono più un miraggio.

Non l’avete riconosciuta?

Questa settimana Samuele ci riarrangia “The Scientist” dei Coldplay ma noi a differenza di andare al contrario noi siamo sempre proiettati in avanti pronti per questa nuova settimana.

Perché: “Nessuno ha detto che era facile – E’ un peccato dividerci” quindi resta con noi.

Clicca nel video e segui la nostra terapia del Lunedì.

Salva la tua giornata: ascolta solo musica suonata bene.

Non conosci ancora Samuele? Non ti preoccupare te lo presentiamo noi di FullSong.it:

https://www.facebook.com/samueleborso.official

Oggi Samuele Borsò, oltre ad essere un bravissimo cantautore, è diplomando e insegnante associato del Centrostudi Fingerstyle di D. Mastrangelo, uno dei riferimenti della chitarra acustica fingerstyle in Italia. È vincitore della categoria cantautori della XVI edizione dell’Acoustic Guitar Meeting di Sarzana. Ha alle spalle più di un migliaio di concerti e ancora tanta strada da percorrere.

E se lo incrociate in giro per il mondo con la sua chitarra a spalle e lo sguardo perso nella gente, fategli un sorriso, lui vi ricambierà.