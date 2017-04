Radio Italia Live – ll Concerto: curiosità e novità sulla nuova edizione

L’edizione 2017 di Radio Italia – Il Concerto si preannuncia speciale, non solo per il cast ma anche per le numerose novità.

Radio Italia Live – ll Concerto

È stata presentata a Milano l’edizione 2017 di Radio Italia Live – Il Concerto, il più grande evento di musica italiana (assolutamente gratuito) che nel corso degli anni ha fatto registrare un successo crescente. D’altra parte da un lato troviamo una delle radio più ascoltate e dall’altro il meglio della scena musicale di casa nostra che, come sappiamo, negli ultimi anni sta vivendo un periodo particolarmente fertile.

Poi c’è Piazza Duomo, a Milano, da sempre cuore pulsante del concerto e in grado di riempirsi fin dalle prime ore del mattino. Però quest’anno c’è una novità che annuncia lo stesso sindaco Giuseppe Sala: “Radio Italia Live è un regalo per Milano, ma sono felice che ora sia nato un gemellaggio con Palermo che dimostrerà come le città possono lavorare bene insieme e poi, si sa, la musica unisce”.

“Abbiamo vissuto un momento difficile, ma ora siamo pronti al rilancio. Vogliamo che Palermo diventi la città dei giovani e poi la location che abbiamo scelto, il Foro Italico attira da sempre molti turisti” – aggiunge il sindaco Leoluca Orlando, in collegamento via Skype.

Ad aprire le danze sarà come sempre il capoluogo lombardo il 18 giugno, che passerà poi il testimone a quello siciliano il 30 giugno.

Alla conduzione, per il 5° anno consecutivo, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.“Loro due danno una marcia in più rispetto a quello che noi offriamo di solito con la nostra radio” – sottolinea Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia – “Stavolta festeggiamo i nostri primi 35 anni e li faremo con momenti di grande musica e felicità”.

E questi saranno sicuramente garantiti dagli artisti finora annunciati: Andrea Bocelli, Alessandra Amoroso, Benji & Fede, Alessio Bernabei, Emma, Lorenzo Fragola, Francesco Gabbani, Giorgia, J-Ax e Fedez, Fiorella Mannoia, Nek, Francesco Renga, Samuel e Umberto Tozzi, a cui si aggiungono per Radio Italia 3.0 Elodie, Lele, Marianna Mirage, Sergio Sylvestre e per Radio Italia WorldAnastacia e Bob Sinclar.

Pare che altri nomi verranno annunciati a breve, come la composizione esatta dei cast per i due live (alcuni artisti, infatti, saranno in entrambi ed altri no).

Presenti alla conferenza stampa i vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo, ovvero Francesco Gabbani e Lele: il primo ha giocato con il sindaco Sala sulle palme di Piazza Duomo (che potrebbero piacere tanto alla scimmia di “Occidentali’s Karma”), mentre il secondo non è riuscito a trattenere l’emozione all’idea di essere anche lui su quel palco dove ha sempre visto esibirsi i suoi idoli.

Ad accompagnare le varie esibizioni ci sarà come sempre l’“Orchestra Filarmonica Italiana” diretta dal M° Bruno Santori.

Le chicche però non finiscono qui, dovete infatti sapere che i concerti non verranno solo trasmessi in contermporanea Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 DTT, 570 HD; canale 725 SKY, canale 35 TvSat, 135 HD, solo in Svizzera Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it, ma anche su Real Time (canale 31 del DTT) e sul NOVE.

È nata infatti una nuova partnership con il gruppo Discovery, che partirà ufficialmente il 13 aprile su Real Time con il primo degli appuntamenti con “Radio Italia Live” condotto da Serena Rossi, che farà in modo che i cantanti ospiti si raccontino e dalla speaker Manola Moslehi che invece darà voce ai fans. “Radio Italia ha ormai adottato sia me che mio figlio di pochi mesi (che porto sempre con me)” – dice scherzando Serena – “Io faccio l’attrice, ma ho da sempre una grande passione per la musica e sono felice di avere finalmente l’opportunità di scoprire qualcosa in più degli artisti e della loro musica”. “Sono a Radio Italia ormai da qualche anno, entro nelle case degli italiani con la mia voce però ora potrò finalmente stare fisicamente al fianco degli ascoltatori e mi fa molto piacere” – dice invece Manola.

Ecco i cantanti che si esibiranno tra Milano e Palermo il 18 e 30 Giugno a RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO! #riliveAndrea Bocelli Alessandra Amoroso, Benji & Fede, Alessio Bernabei, Emma Marrone, Lorenzo Fragola, Francesco Gabbani, Giorgia, J-Ax e Fedez, Fiorella Mannoia, Nek Official, Francesco Renga, Samuel, Umberto Tozzi Official, Elodie Di Patrizi, Lele Marianne Mirage, Sergio Sylvestre Anastacia Bob Sinclar Pubblicato da Radio Italia solomusicaitaliana su Mercoledì 5 aprile 2017

Entrambe saranno naturalmente presenti ai due concerti, la prima nel backstage e la seconda nel pubblico.

I più tecnologici potranno seguirli in tempo reale sulle app gratuite “iRadioItalia” per iPhone, iPad, Android, Kindle Fire, Windows e Windows 8, oltre che sui social. A tal proposito ricordiamo l’hashtag ufficiale: #rilive.

Laura Frigerio per FullSong