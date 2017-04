Radio Italia Live – Il Concerto: il cast di Milano e Palermo

Dopo l’annuncio del cast dell’edizione 2017 di Radio Italia Live – Il Concerto, scopriamo quali sono gli artisti che si esibiranno a Milano e a Palermo.

Radio Italia Live

Quest’anno per Radio Italia Live – Il Concerto si ha intenzione di fare le cose ancora più in grande e lo si è notato già ieri in occasione della conferenza stampa a Milano, città da sempre culla dell’evento e che per la prima volta non sarà sola. Il 18 giugno, infatti, Radio Italia Live – Il Concerto sarà come di consueto in Piazza Duomo però poi farà il bis il 30 giugno a Palermo, presso l’affascinante Foro Italico.

Sempre ieri sono stati annunciati i nomi che andranno a comporre il ricco cast dell’evento, ma solo ora ci viene svelato come verrà suddiviso il cast.

A Milano troveremo Andrea Bocelli, Alessandra Amoroso, Benji e Fede, Francesco Gabbani, Giorgia, J-Ax e Fedez, Fiorella Mannoia, Nek, Samuel, Umberto Tozzi, Elodie e Lele (per Radio Italia 3.0), Anastacia (per Radio Italia World).

Questi invece gli artisti che saliranno sul palco a Palermo: Alessio Bernabei, Emma, Lorenzo Fragola, J-Ax e Fedez, Francesco Gabbani, Nek, Francesco Renga, Samuel, Marianna Mirage e Sergio Sylvestre (Radio Italia 3.0), Bob Sinclar (per Radio Italia World).

Ad accompagnare le varie esibizioni, in entrambe le date, ci sarà l’“Orchestra Filarmonica Italiana” diretta dal M° Bruno Santori.

Ricordiamo che alla conduzione, per il 5° anno consecutivo, ci saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Da segnalare due eleganti e gradite presenze femminile: quella di Serena Rossi nel backstage e della speaker Manola Moslehi che invece sarà in mezzo al pubblico. Quest’ultime saranno anche alla conduzione del nuovo programma “Radio Italia Live”, in onda dal 13 aprile su Real Time.

L’edizione 2017 di Radio Italia Live – Il Concerto segna infatti l’inizio ufficiale della partnership della celebre radio con il gruppo Discovery, che manderà infatti in onda i due spettacoli sia su Real Time che su canale NOVE.

Chi non potrà essere presente fisicamente potrà seguirli su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 DTT, 570 HD; canale 725 SKY, canale 35 TvSat, 135 HD, solo in Svizzera Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it, oltre grazie all’app gratuita

“iRadioItalia” per iPhone, iPad, Android, Kindle Fire, Windows e Windows 8.

L’hashtag ufficiale per i social è #rilive.

Laura Frigerio per FullSong