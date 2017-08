Pronti per l’8a edizione dell’Home Festival?

Duran Duran, Liam Gallagher, Afterhours e Samuel sono solo alcuni degli artisti che, dal 30 agosto al 3 settembre, si esibiranno all’Home Festival di Treviso

Home Festival

La stagione italiana dei festival si chiude in bellezza con quello dal sapore più internazionale, ovvero l’Home Festival. L’appuntamento è a Treviso (nell’area Dogana), dal 30 agosto al 3 settembre, con un’ottava edizione tutta da ascoltare e ballare.

Su un’area di 95mila metri quadri verranno piazzati nove palchi (Clipper, Isko Tent Stage, Sun68 Circus Stage, Home **ck Bar Stage, Elvis Stage, Flame Area, We Are One, Heineken Experience, Jack Daniel’s Stage), dove si esibirà un ricco cast di artisti mainstream e indie.

Curiosi di scoprire la line-up dei vari giorni?

30 agosto – Max Gazzè, Omar Pedrini, Eva Pevarello, Digital Monkey Beat Dj Set Pau (Negrita) & Dj AM:PM, Rumatera, Los Massadores, The Bastard Sons of Dioniso, Wardogs, Craven, The Brokendolls, Kani, Old 7 Years, Tytus.

31 agosto – Duran Duran, Moderat, The Bloody Beetroots, Soulwax, Frank & The Rattlesnakes, The Horrors, M+A, Clap! Clap!, Godblesscomputers, Pop X, Demonology HiFi, Slydigs, Slander, Istituto Italiano di Cumbia All Stars, Wora Wora Washington, Vettori, I’m Not a Blonde, La Scimmia, Le Luci Del Nord.

1 settembre – Liam Gallagher, Justice, The Wailers play “Legend”, Samuel, Planet Funk, Booka Shade, Andy C, Circa Waves, Victor Kwality, Raphael, Universal Sex Arena, Gli Sportivi, David Lion aka Lion D, Dj Christian Effe, The Quentins, Crista, Hope You’re Fine Blondie.

2 settembre – Steve Angello, J-Ax & Fedez, Thegiornalisti, Chris Liebing, Kungs, Ofenbach, Hoodie Allen, You Me At Six, Angemi, Jasmine Thompson, Sfera Ebbasta & Charlie Charles, Ex-Otago, Lele Sacchi, Astroid Boys, Danko, Birthh, Mudimbi, lowlow, Ackeejuice Rockers, Elyne, Christaux, The Minis.

3 settembre – The Libertines, London Grammar, The Charlatans, Mannarino, Marra&Guè, Ghali, Afterhours, Le Luci Della Centrale Elettrica, Levante, Nikki e Dj Aladyn Tropical Pizza live dj set, Boomdabash, Wrongonyou, One Two One Two w/ Fabio B, Val S, Michele Wad & Grido, French 79, Txarango, Louders, Andrea Martini, Sunday Morning, I Maghi di Ozzy.

Naturalmente, come da tradizione, l’Home darà spazio anche ad altre espressioni artistiche: il Treviso Comic Book Festival conferma la sua collaborazione con il festival con una serie di eventi e lo stesso il Bistrò sulle Mura (nel centro di Treviso) che in quei giorni diventerà la casa degli scrittori.

Inoltre uno dei cuori pulsanti della manifestazione sarà House of Arts, la Casa dell’Arte e della Cultura che avrà come special guest il celebre artista Michelangelo Pistoletto.

Per sapere come raggiungere l’Home Festival e molto altro: http://www.homefestival.eu/it/.