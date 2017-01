PATTY PRAVO: nuove date nel 2017 per “ECCOMI TOUR”

A grande richiesta si aggiungono nuove date dell’“Eccomi tour” di Patty Pravo: da gennaio 2017, una reprise della tournée 2016 che nelle 35 date effettuate, ha collezionato sold out da nord a sud, sui palchi dei principali teatri italiani e delle più prestigiose rassegne estive.

Patty Pravo ph Julian Hargreaves

Un successo che non stupisce data la classe dell’artista che – con 50 anni di carriera, oltre 120 milioni di copie vendute – vanta numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali cui si sono di recente aggiunti il Premio Kinèo Excellence Award che le è stato assegnato in occasione della 73esima Mostra del Cinema di Venezia e il FIM Award Rock Elegance che le è stato conferito dalla FIM – Fiera Internazionale della Musica.

Un’interprete che non smette di emozionare il pubblico e di mettersi in gioco, come ha dimostrato con la fortunata partecipazione al Festival di Saremo con il brano “Cieli Immensi” primo estratto dall’ultimo album di inediti “Eccomi”.

I biglietti per i concerti 2017 sono già in vendita su livenation e ticketone.

Queste le prime date:

26 gennaio Firenze (Obihall),

28 gennaio Assisi (Teatro Lyrick)

3 febbraio Novara (Teatro Coccia)

21 febbraio Milano (Teatro Linear Ciak)

23 febbraio Varese (Teatro Openjobmetis)



Durante il live, non mancheranno il brano sanremese “Cieli immensi”,e il brano scritto per Patty da Tiziano Ferro “Per difenderti da me”, l’ultimo singolo “Nuvole” e altre canzoni dell’album “Eccomi”, ma anche hit bellissime come “Pazza Idea”, “E dimmi che non vuoi morire”, “Pensiero Stupendo”, “Il vento e le rose” e l’applauditissima “Non andare via”.