Paola Turci: al Festival di Sanremo con “Fatti bella per te” che anticipa il nuovo album “Il Secondo Cuore”. A maggio due live a Roma e a Milano

Un grande ritorno quello di Paola Turci sul palco dell’Ariston, con il brano “Fatti bella per te”, scritto dalla stessa Paola con Giulia Ananìa, Luca Chiaravalli, Davide Simonetta e prodotto da Luca Chiaravalli che dirigerà l’orchestra della Rai.

PAOLA TURCI

Nella serata di giovedì 9 febbraio dedicata alle cover dei grandi successi della musica italiana, Paola Turci si esibirà con “Un’emozione da poco” presentata nel lontano 1978 da Anna Oxa.

Il singolo “Fatti bella per te” anticipa la pubblicazione del suo nuovo album di inediti “Il secondo cuore” per Warner Music in uscita il 31 marzo 2017 e del Tour 2017 anticipato da due importanti eventi live a Roma e a Milano, rispettivamente il 9 maggio a Roma, Auditorium Parco della Musica e il 22 maggio a Milano, Auditorium La Verdi – Fondazione Cariplo.

I biglietti saranno disponibili sul circuito ufficiale Ticketone dalle ore 10 di lunedì 6 febbraio.

Altre sorpresa, per i fan di Paola Turci: durante il Festival verrà messo in vendita un vinile 45 giri a tiratura limitata con copie numerate contenente il brano di Sanremo “Fatti bella per te” e la cover “Un’emozione da poco”.

La cantautrice romana ha all’attivo nove partecipazioni al Festival (una vittoria e tre Premi della Critica).