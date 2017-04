Online il videoclip di “Il treno”, brano che chiude l’ultimo album di Vinicio Capossela “Canzoni della Cupa”

È online il video clip di “Il treno”, brano che chiude l’ultimo album di Vinicio Capossela “Canzoni della Cupa”, che in Italia è entrato direttamente al primo posto della classifica FIMI ed è stato certificato Oro e che la celebre rivista inglese Mojo ha definito «la più grande opera» del cantautore.

TOUR OMBRA Foto di Chico De Luigi

Il video è stato girato da Chico De Luigi e Dario Cioni, con la preziosa collaborazione della Fondazione Ferrovie dello Stato, nel corso dell’ultimo Sponz Fest 2016 in occasione della prima corsa della tratta Avellino – Rocchetta, recuperata ad uso turistico.

Il treno viene letteralmente preso d’assalto, tanto dai viaggiatori quanto da un drappello di banditi a cavallo (briganti della Basilicata e cow boy della vallata) in un grande momento di emozione collettiva. Le immagini ci restituiscono il senso di meraviglia e speranza che l’arrivo del treno ha portato con sé. Un treno che non arriva, come l’uccello della canzone, a inghiottirsi nel petto le persone, ma a riportarle a casa, e viene accolto con festa e viva emozione, come una persona cara di cui si sentiva la mancanza.

“Il treno” rappresenta lo spartiacque tra la conclusione del suggestivo tour di Vinicio Capossela nei teatri italiani “Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi” e l’inizio di un nuovo viaggio nel resto d’Europa. Infatti, a grande richiesta, il 28 aprile “Canzoni della Cupa” uscirà ufficialmente in Germania, Austria e Svizzera e a seguire, Vinicio Capossela sarà in tour in Germania e Svizzera.

Di seguito le ultime date del tour “Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi” (prodotto e organizzato da F&P Group): oggi 5 aprile al Teatro delle Muse di Ancona e il 10 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Il 3 giugno, invece, Vinicio Capossela presenterà al Teatro Romano di Verona lo spettacolo “LA FORZA DEL DESTINO – Odissea musicale di Vinicio Capossela”, omaggio a Giuseppe Verdi, che intreccia brani della storia musicale di Vinicio Capossela con arie verdiane, risalendo alle radici popolari del grande compositore.

I biglietti per le date sono disponibili su TicketOne e in tutti i punti di prevendita abituali

Questi i concerti all’estero: l’11 maggio a Stoccarda, il 12 maggio a Monaco di Baviera, il 14 maggio a Zurigo, il 15 maggio a Francoforte, il 16 maggio a Amburgo, il 18 maggio a Berlino, il 28 luglio a Magonza e il 29 luglio al Burg Herzberg Festival.

Il tour è organizzato dall’agenzia di uno dei più affermati promoter tedeschi, Berthold Seliger.