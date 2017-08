Online il video de “La meccanica del cuore” di L’Aura

È in rotazione radiofonica “La meccanica del cuore”, secondo singolo estratto dal nuovo disco di L’Aura, “Il contrario dell’amore”, in uscita il 22 settembre per Time Records.

LA MECCANICA DEL CUORE

A fare da supporto al magnifico singolo, il video de “La meccanica del cuore”, diretto da Michele Piazza, che trasforma in immagini l’atmosfera anni’60 del brano, creando un connubio perfetto tra il sound retrò del singolo e l’ambientazione di ispirazione vintage del video.

L’album è già disponibile in pre-order su iTunes: tutti coloro che lo acquistano ricevono subito come instat gratification i singoli “La Meccanica del Cuore” e la sua versione inglese “Apologize”, oltre al primo singolo estratto dal disco, “I’m An Alcoholic”. Da venerdì 25 agosto, invece, sarà disponibile come instat grat il brano “Unfair”.

Per quanto riguarda il video, L’Aura, da sempre supporter dei diritti della comunità LGBT, ha scelto una donna per interpretare la controparte maschile nel video: «Ho affidato ad Alice Ciccola il ruolo di un partner-robot – commenta l’artista – un’amante dal cuore meccanico in grado di soddisfare ogni mio desiderio. Il capovolgimento dei ruoli sul finale del video è la rappresentazione di un gioco che spesso viene attuato inconsciamente da ognuno dei partner all’interno di qualunque tipo di relazione sentimentale. Mi piace il contrasto che si crea fra l’atmosfera conservatrice degli anni ’60 e una storia tipicamente contemporanea. È la rappresentazione visiva del concetto che permea l’intero album: cercare di rendere attuale il passato, e contestualizzare il presente in una dimensione senza tempo».

“La meccanica del cuore”, scritto dalla stessa L’Aura e prodotto e arrangiato da Simone Bertolotti (già al fianco di Laura Pausini, Niccolò Agliardi, Elisa e molti altri) e mixato da Michael Brauer (che ha collaborato tra gli altri con Coldplay, John Mayer, Regina Spector, Paul McCartney), arriva dopo il primo estratto “I’m An Alcoholic”.

«Liberamente ispirata all’omonimo libro diMathias Malzieu, “La meccanica del Cuore” è un inno alla fragilità – racconta L’Aura – Come il protagonista del libro, anche io sono stata dotata di un delicatissimo cuore, un meccanismo perfettamente calibrato. Finché un’emozione non ne turba il movimento, questo è certo. Finché gelosia, rabbia o tristezza non fanno il loro ingresso trionfale, scardinando ogni difesa. In quel momento l’unica cosa da fare è accettare la follia intrinseca di ogni relazione sentimentale: quella stessa follia che noi scambiamo per amore, e che permea il nostro stato di innamoramento totale».

Laura Abela, nota come L’Aura, è sicuramente una delle artiste più interessanti del panorama italiano, grazie anche al suo poliedrico talento di compositrice, pianista e cantante. La sua voce sognante e dolcemente potente è in grado di creare ogni volta atmosfere sofisticate che incantano per la loro bellezza.