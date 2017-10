Oh, vita! è Il nuovo album di Lorenzo Jovanotti in uscita il 1 dicembre

Si intitola “Oh, vita!” il nuovo album di Lorenzo Jovanotti in uscita per Universal Music il 1 dicembre che sarà anticipato dall’omonimo singolo dal 10 novembre prossimo.

JOVANOTTI

“Oh, vita!” è composto da 14 nuove canzoni scritte da Lorenzo e prodotte da Rick Rubin.

Il nuovo progetto discografico esce a tre anni di distanza dall’ultimo multiplatino Lorenzo 2015 CC , “Oh, vita!” è il quattordicesimo album di inediti e a 30 anni da Jovanotti for President (1988), rappresenta un nuovo inizio.

“E’ un disco importante per me, un nuovo inizio. E’ stata una grande avventura umana e musicale aver potuto lavorare a queste canzoni con Rick Rubin e iniziare una collaborazione con lui . Uno di quei desideri che mai avrei pensato che si potessero avverare. E’ un disco intenso, dritto al cuore e non vedo l’ora che esca, anzi spero che questo mese passi più in fretta possibile e arrivi presto dicembre per poterlo condividere con tutti… e poi il tour”-

La cover dell’album – pubblicata a sorpresa sui social di Lorenzo – è uno scatto di Giovanni Stefano Ghidini che dal 1987 ritrae Lorenzo in tutte le copertine dei suoi dischi.

Il disco sarà pubblicato il 1 dicembre in versione standard, vinile e in musicassetta e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Intanto, in occasione dell’uscita del nuovo disco di Jovanotti apre a milano il jova pop shop.

Lo spazio eccezionalmente aperto dal 1 al 10 dicembre in piazza Gae Aulenti, sarà “un negozio, un ritrovo, un social club, un laboratorio, una galleria, una sala da ballo clandestina, uno spaccio di figate che apriremo a Milano dopo l’uscita del disco”, come lo ha definito o lo stesso Jovanotti sui social. E aggiunge:

“Ogni giorno nel JOVA POP SHOP succederà qualcosa a sorpresa!

L’ho chiamato così in onore del leggendario POP SHOP che aveva aperto Keith Haring a New York negli anni ottanta! La prima volta che sono stato a New York arrivato in hotel ho posato lo zaino e la mia prima tappa è stata proprio quel posto lì! Quella maglietta ce l’ho ancora! Avete presente quelle due o tre magliette della vita…”

Redazione FullSong