Noemi a Cinecittà World per il suo nuovo videoclip

Giovedì 10 agosto Noemi girerà a Cinecittà World il suo nuovo videoclip, un singolo inedito che si annuncia come il tormentone post estate.

NOEMI

Dalle ore 16 fino a sera l’artista romana, lanciata da X Factor, sarà nella Cinecittà Street insieme ai ballerini del suo cast. Gli ospiti del Parco potranno assistere alle riprese e conoscere la cantautrice in rosso più famosa.

Non è la prima volta che la via di Broadway, set di Gangs of New York, ospita una produzione in cui la musica è protagonista. Appuntamento per i fans della bella e brava cantautrice giovedì 10 agosto, dalle 16 in poi.