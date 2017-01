“NOBLESSE OBLIGE” E’ L’ALBUM DI INEDITI CHE SEGNA LA REUNION DEI DECIBEL, FUORI IL 10 MARZO

A distanza di 40 anni, i pionieri del punk in Italia si riuniscono e pubblicano “Noblesse Oblige”, un album con 12 brani inediti e 3 grandi successi, disponibile in tutti i negozi dal 10 marzo 2017 e già in preorder su Amazon in una Superfan Limited Edition.

DECIBEL

Siamo nel lontano 1977. Mentre il punk prende piede in tutto il mondo, tra i banchi di scuola del Liceo Berchet di Milano, Enrico Ruggeri fonda i Decibel insieme agli amici Silvio Capeccia e Fulvio Muzio.

«Proviamo a scrivere delle canzoni: se riteniamo non siano all’altezza degli album pubblicati dai Decibel, che vengono ricordati ancora oggi a 40 anni di distanza, buttiamo via tutto. Questo è quello che ci siamo detti prima di cominciare a registrare. L’album uscirà: abbiamo vinto anche con il nostro passato».

A marzo i Decibel saranno in tour.

Queste le prime date confermate:

17 marzo – Crema (Cr) Teatro San Domenico

18 marzo – Pomezia (Rm) Club Duepuntozero

25 marzo – Foligno (Pg) Auditorium San Domenico

28 marzo – Torino Club Le Roi

29 marzo – Asti Teatro Palco 19

10 aprile – Milano Teatro della Luna

In uscita, anche il box, a tiratura limitata e numerata, contiene il nuovo album in vinile doppio (10”), il CD con extra track, il vinile 12” 33 giri “Punk”, il vinile 12” 33 giri “Vivo da re”, il vinile 45 giri del primo singolo “Indigestione Disco/Mano armata”, il poster del primo concerto, il poster dell’ultimo tour, un book fotografico di 48 pagine, una foto autografata dalla band, una T-shirt esclusiva e un DVD documentario.