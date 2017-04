Niccolò Fabi svela titolo e copertina della speciale raccolta “Diventi Inventi 1997-2017”

Oggi, martedì 4 aprile, Niccolò Fabi ha svelato, direttamente sul suo profilo Facebook, titolo e immagine della speciale raccolta e del tour “Diventi Inventi 1997-2017” con cui celebrerà i suoi vent’anni di carriera.

Niccolò FABI

Queste le parole scritte dal cantautore:

«Ecco come si perde la lotta contro il compare narciso e la crisi dei cinquant’anni. Anche se a dire il vero in questo ventennio di canzoni pubblicate non ho nascosto né i pensieri né la faccia. Ergo una raccolta del genere è giusto ed inevitabile che abbia i pensieri dentro e fuori la faccia. Come contenuto ci sarà un po’ di tutto. In questo periodo sto facendo l’archivista il biologo il ricercatore di reliquie e il make up artist. Vi aggiornerò strada facendo.

L’ultimo primo piano a colori in copertina risale per l’appunto a venti anni fa. Unica differenza oltre all’invecchiamento è che questa volta è una mia scelta. Così anche l’ultimo cerchio si chiude».

Niccolò Fabi nel 2017 festeggia i suoi 20 anni di carriera con il progetto-racconto “Diventi Inventi 1997-2017”.

I festeggiamenti del ventennale del cantautore avranno inizio con un tour che da giugno a settembre lo vedrà calcare i migliori palchi italiani estivi, per raccontare dal vivo il suo percorso artistico e musicale, e che culmineranno nel concerto unico e speciale del 26 novembre, in cui per la prima volta, Niccolò Fabi affronterà da protagonista il palco del Palallottomatica di Roma.