Niccolò Fabi: stasera in concerto al Teatro Corso di Mestre e domani al Teatro Fabbri di Forlì

Continua con grande successo nei teatri di tutta Italia il tour teatrale di “Una somma di piccole cose”.

Niccolò Fabi foto di Shirin Amini

Stasera, infatti, venerdì 20 gennaio, Niccolò Fabi sarà in concerto al Teatro Corso di Mestre (Corso del Popolo, 30 – inizio spettacolo ore 21.15) e domani al Teatro Fabbri di Forlì per proseguire quel viaggio iniziato a maggio 2016 con cui il cantautore ha portato live il suo ultimo lavoro discografico, album tra i più apprezzati del 2016 vincitore della TARGA TENCO e del ROCKOL AWARDS come miglior disco italiano secondo la critica.

Dopo il tutto esaurito delle date di Schio, Senigallia, Bari, Cosenza e Forlì, SOLD OUT anche la data del 29 gennaio al Teatro Regio di PARMA e di questa sera al TEATRO CORSO di MESTRE!

Restano ancora disponibili pochi biglietti per tutte le altre date in programma del tour.

Queste tutte le date del tour teatrale in Italia, organizzato e prodotto da Barley Arts e Ovest, in cui Niccolò Fabi eseguirà i brani estratti dal suo ultimo album “Una somma di piccole cose” e i suoi più grandi successi, accompagnato sul palco dal cantautore Alberto Bianco e la sua band, composta dai musicisti polistrumentisti Damir Nefat, Filippo Cornaglia e Matteo Giai.

07 DICEMBRE a UDINE (Teatro Nuovo Giovanni da Udine)

08 DICEMBRE a SCHIO – Vicenza (Teatro Astra) – SOLD OUT

09 DICEMBRE a BELLUNO (Teatro Comunale)

17 DICEMBRE a SENIGALLIA – Ancona (Teatro La Fenice) – SOLD OUT

18 DICEMBRE a SULMONA – L’Aquila (Teatro Maria Caniglia)

22 DICEMBRE a FROSINONE (Teatro Nestor)

26 DICEMBRE ad APRILIA – Latina (Teatro Europa)

27 DICEMBRE a BARI (Teatro Petruzzelli) – SOLD OUT

28 DICEMBRE a COSENZA (Teatro Rendano) – SOLD OUT

20 GENNAIO a MESTRE (Teatro Corso) – SOLD OUT

21 GENNAIO a FORLÌ (Teatro Fabbri) – SOLD OUT

28 GENNAIO a CREMONA (Teatro Ponchielli)

29 GENNAIO a PARMA (Teatro Regio) – SOLD OUT

03 FEBBRAIO a BERGAMO (Teatro Creberg)

04 FEBBRAIO a LA SPEZIA (Teatro Civico)

08 FEBBRAIO ad AOSTA (Teatro Splendor)

10 FEBBRAIO a CAGLIARI (Auditorium del Conservatorio)

11 FEBBRAIO a SASSARI (Teatro Comunale)

15 FEBBRAIO a GENOVA (Teatro Politeama)

16 FEBBRAIO a BIELLA (Teatro Odeon)

24 FEBBRAIO a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Palariviera)

25 FEBBRAIO a POTENZA (Teatro Don Bosco)

27 FEBBRAIO a CATANIA (Teatro Metropolitan).

Inoltre, il cantautore romano il 16 giugno 2017 si esibirà live in Germania nella città di RÜSSELSHEIM AM MAIN, ospite del festival annuale “HESSENTAG”, tra i più antichi e importanti festival del territorio tedesco.