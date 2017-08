NICCOLÒ FABI: si aggiunge un nuovo appuntamento il 19 Settembre al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo

Niccolò Fabi tornerà in Sicilia per un nuovo appuntamento live il 19 settembre all’interno del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo – TP (Piazza Santuario – ingresso libero).

Niccolò FABI

Prosegue in tutta la penisola italiana “Diventi Inventi 1997 – 2017”, il tour per i festeggiamenti dei 20 anni di carriera di Niccolò Fabi, con cui il cantautore romano presenterà al pubblico il suo percorso artistico e musicale, e che culminerà il 26 Novembre al PalaLottomatica di Roma con un concerto unico e speciale.

Reduce dal successo ottenuto in sicilia durante i concerti di Zafferana Etna (domenica 6 agosto) e di ieri sera, martedì 8 agosto, come protagonista del Secret Concert dell’ Indigeno Fest 2017 nella splendida cornice sotto le stelle della riserva naturale di Marinello,

“Diventi Inventi 1997 – 2017” non è solo un tour, ma è anche una raccolta musicale che racchiude 20 anni di canzoni.

Un anello di congiunzione tra passato e presente, ricco di grandissime sorprese, che muove i suoi primi passi partendo proprio dal principo. La rilettura de “Il Giardiniere”, singolo pubblicato da Niccolò Fabi nel 1997 ed estratto dal suo omonimo primo disco, è solo il primo capitolo di un processo musicale molto importante che ha spinto il cantautore romano a riproporre alcuni suoi successi del passato con la voce e il sound che attualmente lo rappresentano.

Onstage e Radio Capital sono media partner ufficiali del tour “Diventi Inventi 1997 – 2017”, prodotto da Barley Arts e Ovest.

Queste tutte le date del tour che da giugno a settembre vedrà Niccolò Fabi protagonista dei migliori palchi estivi italiani:

28 GIUGNO in PIAZZA DEI MARTIRI di CARPI (MO) per il CARPI SUMMER FEST

30 GIUGNO a CASTEL SANT’ELMO di NAPOLI (BIGLIETTI ESAURITI)

6 LUGLIO al CARROPONTE di Sesto San Giovanni – MILANO

7 LUGLIO al CASTELLO SCALIGERO di VILLAFRANCA (VR)

8 LUGLIO nella PIAZZETTA REALE di TORINO per il TORINO ESTATE REALE (BIGLIETTI ESAURITI)

13 LUGLIO in PIAZZA DUOMO a PISTOIA per la V edizione della Notte Rossa (manifestazione organizzata da Pistoia Blues ed Avis Pistoia)

14 LUGLIO per SULLASABBIA a BELLARIA IGEA MARINA (RN)

21 LUGLIO per ONDE MEDITERRANEE a CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

22 LUGLIO all’ANFITEATRO DEL VITTORIALE di GARDONE RIVIERA (BS) per il Festival TENER-A-MENTE (BIGLIETTI ESAURITI)

3 AGOSTO ai GIARDINI DI CASTEL TRAUTTMANSDORFF di MERANO (BZ) in occasione del WORLD MUSIC FESTIVAL

5 AGOSTO al POLLINO MUSIC FESTIVAL di SAN SEVERINO LUCANO (PZ)

6 AGOSTO all’ANFITEATRO FALCONE BORSELLINO di ZAFFERANA ETNEA (CT)

12 AGOSTO al LOCUS FESTIVAL di LOCOROTONDO (BA)

17 AGOSTO all’ARENA ESTIVA GIARDINO DEL PRINCIPE di LOANO (SV)

19 AGOSTO all’ANFITEATRO DI THARROS di SAN GIOVANNI DI SINIS (OR) per la rassegna “POP AD IMPATTO ZERO”

25 AGOSTO al RIVEROCK FESTIVAL di ASSISI

26 AGOSTO allo SFERISTERIO di MACERATA

19 SETTEMBRE per COUS COUS FEST di SAN VITO LO CAPO (TP)

26 NOVEMBRE al PALALOTTOMATICA di ROMA.