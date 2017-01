“Natale nelle Grotte”: l’evento con Christian De Sica e Franco Battiato rimandato al 7 e all’8 marzo (info rimborso biglietti)

Il concerto di Franco Battiato e il recital di Christian de Sica, gli ultimi grandi eventi di “Natale nelle Grotte” alle Grotte di Castellana, annullati a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso fine settimana, saranno recuperati agli inizi di marzo.

BATTIATO DE SICA

Il concerto di Franco Battiato, previsto per l’8 gennaio scorso, si svolgerà il 7 marzo 2017. Lo spettacolo di Christian De Sica “Christian racconta Christian De Sica”, previsto per il 7 gennaio scorso, è stato rinviato all’8 marzo 2017.

I biglietti acquistati per i due eventi restano validi per le nuove date.

Chi volesse esercitare il diritto di rimborso per entrambi gli eventi potrà farlo entro il 1 febbraio 2017.

Queste le modalità previste:

Coloro che hanno acquistato i biglietti presso i rivenditori, possono richiedere il rimborso rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi biglietti sono stati acquistati

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito Ticket One o tramite call center con modalità “ritiro sul luogo dell’evento”, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it

Per i biglietti acquistati online sul sito Ticket One o tramite call center con modalità “spedizione tramite corriere espresso”, il cliente dovrà spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

Per coloro che hanno acquistato i biglietti direttamente presso la biglietteria delle Grotte di Castellana, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto presentandosi alla stessa biglietteria delle Grotte di Castellana e restituendo i ticket stampati. Si ricorda che la biglietteria rimane aperta tutti i giorni dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 17.30

Qualsiasi comunicazione verrà veicolata prontamente su tutti i canali social ufficiali delle Grotte di Castellana e sul sito www.grottedicastellana.it