NANDO MISURACA A MILANO IL 10 NOVEMBRE PER IL LANCIO DELLA SERIE “CAMORRISTE”

In occasione della messa in onda della seconda stagione di “Camorriste” sul canale Crime+Investigation (canale 118 Sky), si terrà la proiezione in anteprima di un episodio della serie e un breve dibattito sui nuovi ruoli delle donne all’interno delle organizzazioni criminali a cui parteciperanno autorità ed esperti di criminalità organizzata.

NANDO MISURACA

Durante la serata il cantautore Nando Misuraca presenterà per la prima volta a Milano il brano Mehari Verde, un singolo che sta ottenendo numerosi consensi e apprezzamenti, sia tra pubblico che addetti ai lavori. L’artista e produttore napoletano Misuraca, con questo magnifico pezzo ha voluto raccontare la vita di Giancarlo Siani, giovane giornalista precario del quotidiano “Il Mattino” ucciso dalla camorra nel 1985, a soli 26 anni.

Prodotto dall’etichetta discografica indipendente Suono Libero Music (con partner Iod Edizioni), il brano è fortemente sostenuto dal prestigioso “Premio Elsa Morante”, rassegna che lo scorso maggio l’ha lanciato in anteprima direttamente dall’Auditorium Rai.

Questi gli appuntamenti:

ORE 10 – 12

CIELS – Scuola Superiore Universitaria (Via Paullo, 3)

ORE 21 – 23

La Dogana di Milano (via Dogana, 2)

