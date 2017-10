Musicraiser: la piattaforma digitale diventa Musicraiser Accelerator un’etichetta discografica

Musicraiser è la prima piattaforma di crowdfunding a diventare etichetta discografica grazie alle dinamiche della gamification.

ETICHETTA DISCOGRAFICA

Grosse novità per Musicraiser, la piattaforma che ha già consolidato il suo ruolo di market leader nell’ambito del crowdfunding musicale, distribuendo oltre 4 Milioni di Euro a più di 1100 artisti che hanno utilizzato la piattaforma per finanziare i propri progetti musicali con il supporto di una community di quasi 140.000 utenti.

Fino a ieri, gli artisti che producevano il proprio album grazie a Musicraiser, dovevano gestire autonomamente il proprio ingresso nel mercato discografico.

Oggi invece, grazie al lancio di Musicraiser Accelerator, la piattaforma diventa anche un’etichetta discografica, pubblicando e distribuendo tutti gli album degli artisti che avranno coinvolto nella propria campagna di crowdfunding almeno 250 raiser (fan).

Come funziona?

Musicraiser Accelerator è un percorso che permette a tutti gli artisti di creare una campagna di crowdfunding mirata alla realizzazione di nuovi album, e di sbloccare così 7 diversi livelli promozionali in base al numero di raiser coinvolti (sostenitori della campagna di crowdfunding).

Ogni livello sbloccato di Musicraiser Accelerator consente agli artisti di ottenere diversi privilegi offerti dalla piattaforma: dalla possibilità di suonare live, fino ad avere in regalo tutti i cd prenotati nella campagna, dal mastering gratuito del proprio album ad una visibilità complessiva stimata di oltre 200.000 persone.

Ovviamente il traguardo più ambito è legato all’ultimo livello del Musicraiser Accelerator, che garantisce una vera e propria proposta discografica a tutti gli artisti in grado di coinvolgere 250 partecipanti e la possibilità di vedere il proprio album stampato, distribuito (sia fisicamente che in digitale) e promosso da Musicraiser e i suoi partner. Un grande ed importante passo che dimostra quanto la tecnologia e l’innovazione possano realmente portare dei cambiamenti ad un settore di riferimento, che nel caso di Musicraiser è quello dell’industria musicale.

Come dichiarato da Giovanni Gulino, co-founder e CEO di Musicraiser: “Musicraiser Accelerator è una alternativa all’autoproduzione o al continuo bussare alle porte delle case discografiche, un modo meritocratico per coinvolgere il pubblico e condurlo in una esperienza di successo collettivo”.

Finalmente, qualcosa di nuovo all’orizzonte!

Sito Ufficiale: https://www.musicraiser.com/it//accelerator

Alba Cosentino