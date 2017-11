MINA CELENTANO: EVA E’ IL NUOVO INEDITO

E’ in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Eva”, il nuovo inedito di Mina e Celentano.

MINA CELENTANO

Il duo stellare della musica italiana si diverte ancora una volta a giocare con il testo e con la voce, unendosi in maniera travolgente nel nuovo duetto, firmato nella musica Luigi De Rienzo e nelle parole da Andrea Girolamo Gallo. Il brano, arrangiato da Celso Valli, descrive un amore interrotto e disilluso ma che ha ancora in sè la scinti​lla della passione (“Eva accidenti a te, la mia vita grama che non scorda te”). Un amore in cui continua un dialogo a distanza tra due amanti che non riescono a separarsi del tutto (“indelebile il tempo speso insieme a te”), un sentimento primordiale ma moderno tra un Adamo (“per colpa di Eva più pace non ho e striscio qui tra i ricordi di lume e falò”) ed un‘Eva (“amaro è il ricordo che porta a voltarti le spalle, congelo le voglie giù in fondo per celarle a te”) di oggi. La particolare copertina del singolo, illustrata da Gianni Ronco, ritrae Mina e Celentano​ in versione ‘A qualcuno piace caldo’ aggiungendo originalità e ironia al progetto.

Torna così il duo più amato di sempre tra batteria e percussioni, pianoforte, archi e synth in un mix perfetto. “Eva” sarò contenuto in “Tutte le migliori”, un cofanetto-evento che raccoglierà per la prima volta i più bei duetti e una selezione dei successi della carriera di Mina e Celentano e che sarà in vendita dal 1′ dicembre in cd e in vinile.

Alba Cosentino