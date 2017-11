Milano Music Week, “Come faccio a farcela”: il 22 novembre, una giornata di incontri one- to- one per giovani cantanti organizzata da PMI

Il 22 novembre, PMI – Produttori Musicali Indipendenti, l’Associazione dell’industria musicale indipendente italiana, organizza “Come Faccio a Farcela”, una serie di incontri dedicati a giovani cantanti, compositori, producer, videomaker, grafici e web content creator desiderosi di proporre i propri lavori alle realtà dell’industria musicale.

COME FACCIO A FARCELA

L’evento si colloca nell’ambito della prima edizione della Milano Music Week. Dal 20 al 26 novembre a Milano, una settimana dedicata alla musica, che coinvolge tutti i protagonisti della filiera produttiva in una iniziativa di respiro internazionale. Per il momento, sono disponibili solo 350 posti. L’appuntamento per le iscrizioni gratuite è dalle 08.30 alle 09.30 presso SAE Institute Milano in via Domenico Trentacoste, 14.

Gli incontri, organizzati da PMI, sono pensati come un’occasione per i giovani creativi di confrontarsi direttamente con i professionisti dell’industria musicale indipendente e ricevere consigli e pareri.

Durante i colloqui one-to-one, sarà, infatti, possibile per i partecipanti proporre ad un selezionato team di esperti operatori del settore la propria musica, un proprio showreel, un artwork o contenuti web creati.

Saranno presenti tra gli altri note case discografiche che saranno a disposizione per ascoltare gli artisti e dare preziosi consigli : Ahead of Time, Alabianca Group, Bollettino Edizioni Musicali, Carosello Records, Danceandlove, Do It Yourself, Irma Record, Machete Empire Record, Nar International, Officina Sonora del Bigallo, Oyez!, Peer Southern, Studio Lead, Sugar, The Saifam Group, Time.

DI SEGUITO LA MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’evento si rivolge a quattro categorie di creativi di età compresa tra i 18 e i 30 anni:

1) cantanti, cantautori, band

2) autori, compositori, Dj, producer

3) videomaker

4) grafici, web content creator

Gli interessati possono scrivere a comefaccioafarcela@pmiitalia.org specificando nell’oggetto della mail la categoria di appartenenza e, per la categoria 1 (cantanti, cantautori, band), il genere musicale eseguito.

NB: l’invio della mail non sostituisce l’iscrizione, che resta da perfezionare in loco, e non dà diritto di precedenza o di priorità rispetto all’ordine di arrivo.

Gli interessati dovranno necessariamente presentare ai colloqui i seguenti materiali:

CATEGORIA 1 (cantanti, cantautori, band)

– n. 3 brani eseguiti dall’artista, in file formato MP3, su chiavetta USB

– eventuali videoclip in file formati MOV, MP4 e M4V su chiavetta USB

– una copia cartacea della biografia

CATEGORIA 2 (autori, compositori, Dj, producer)

– n. 3 brani scritti e/o composti dall’artista, in file formato MP3, su chiavetta USB

– una copia cartacea dei testi composti (solo per autori)

– una copia cartacea della biografia

CATEGORIA 3 (videomaker)

– n. 1 showreel e/o videoclip realizzato in file formati MOV, MP4 e M4V su chiavetta USB

– una copia cartacea del curriculum vitae

CATEGORIA 4 (grafici, web content creator)

– n. 1 portfolio contenente artwork e/o contenuti web creati in file formati PDF e JPEG su chiavetta USB

– una copia cartacea del curriculum vitae

NB: ciascun file deve essere consegnato in tutti i formati specificati.

Ogni colloquio avrà una durata massima di 10 minuti.

Redazione FullSong