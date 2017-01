Michael Bolton: “Songs Of Cinema” è il nuovo album in uscita il 10 febbraio (Tracklist)

Nuovo album per Michael Bolton dal titolo “Songs Of Cinema” che vedrà la luce il 10 febbraio targato Frontiers Music.

MICHAEL BOLTON

Il nuovo album è il 27esimo dell’artista dalla magica voce, e conterrà delle nuove versioni di classici brani che hanno fatto la storia del cinema, come la famosissima “When a Man Loves a Woman” o “Somewhere Over the Rainbow”.

Michael Bolton è un cantante, che ha venduto oltre 65 milioni di dischi in tutto il mondo. L’artista ha inoltre vinto 2 Grammy nella categoria Best Pop Male Vocal Performance, per la quale è stato candidato ben quattro volte. E’ inoltre stato insignito di numerosi riconoscimenti come compositore.

Di seguito la tracklist di “Songs Of Cinema”:

1. When a Man Loves a Woman

2. Stand By Me

3. I’ve Got a Woman

4. I Will Always Love You (feat Dolly Parton)

5. Old Time Rock and Roll

6. I Heard it Through the Grapevine

7. Cupid

8. Somewhere Over the Rainbow

9. As Time Goes By

10. Jack Sparrow (ballad)