MASTERCLASS di canto con SILVIA MEZZANOTTE il 9 aprile ad ANCONA

La nota interprete Silvia Mezzanotte, terrà una giornata-seminario per i giovani cantanti marchigiani.

SILVIA MEZZANOTTE

Silvia Mezzanotte, reduce dal successo di ‘Tale e Quale Show’ che l’ha vista laurearsi campionessa a pieni voti lo scorso novembre su Raiuno con Carlo Conti, sarà docente ad Ancona (zona industriale ‘Baraccola’) nell’ambito di una masterclass di tecnica vocale presso la sala prove del Comune “Officina Ancona Musica” dalle 10.30 alle 18.30.

Parallelamente al suo percorso di cantante, Silvia Mezzanotte svolge infatti dal 2003 attività di didattica dell’interpretazione, attraverso masterclass che si tengono nelle accademie musicali di tutta Italia.

Così la promotrice dell’evento, Enrichetta Coli, vocalist e vocal coach per svariate accademie marchigiane di perfezionamento musicale: “Sono ormai diversi anni che propongo con piacere ai miei allievi un incontro ravvicinato con la professionalità e il talento di Silvia Mezzanotte, voce regina della musica italiana. Ho sempre riscontrato grande partecipazione e piena soddisfazione per ciò che sa insegnare ai giovani: ammiro Silvia anche per il suo approccio umano, è come se fosse una preside che si comporta da compagna di banco con grande umiltà”.

“La dimensione accademica rappresenta l’altro lato della medaglia del mio percorso artistico – dice Silvia Mezzanotte – e sono felice di poterlo condividere mettendo a disposizione dei giovani allievi la mia esperienza di donna e di artista, fuori e dentro il palco. Sono felice di essere nuovamente ospite di Enrichetta Coli, professionista che stimo per la particolare cura che riserva alla formazione dei giovani talenti”, conclude l’artista.

Per informazioni e per partecipare al seminario di canto e tecnica vocale con la storica voce dei Matia Bazar, è disponibile l’indirizzo e-mail: chettacoli@hotmail.it.