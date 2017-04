MARIO VENUTI, domani 7 aprile fuori ” MOTORE DI VITA” il nuovo album. Da aprile si parte con Instore e live

Domani, venerdì 7 aprile, esce “Motore di vita” (Microclima-Puntoeacapo/Believe Digital) il nuovo album di inediti di Mario Venuti, prodotto artisticamente dal cantautore siciliano insieme a Seba.

Mario Venuti ph foto di Alessandro Castagna

L’album vanta anche la collaborazione artistica di Kaballà e la presenza del batterista jazz e arrangiatore ritmico Luca Scorziello, che ha curato le percussioni del brano “Caduto dalle stelle”, scritto da Venuti e Kaballà e attualmente in rotazione radiofonica!

«Abbandonati i temi sociologici de “Il tramonto dell’Occidente”, sentivo il bisogno di riscoprire il mio lato più terreno e sensuale – così Mario Venuti racconta il nuovo album – Motore di vita riguarda il corpo, che si riscopre nella danza (“Caduto dalle stelle”) e nei sapori (“Conservare in luogo fresco”), nella percezione della musica e dell’amore (“Lasciati amare”), nelle meraviglie del viaggio e del creato (“Tutto questo mare”), nella consapevolezza che ognuno di noi ha il potere di dare un carattere al mondo (“Spirito del mondo”). Tutto il disco emana un umore disteso e positivo, senza dare spazio a forme di autocommiserazione, al contrario, suona come un ripetuto GRAZIE per gli immensi doni che la vita può donarci».

Questa la tracklist dell’album “Motore di Vita”: “Conservare in luogo fresco”; “Caduto dalle stelle”; “La prima volta”; “Lasciati amare”; “Motore di vita”; “Spirito del mondo”; “Tutto questo mare”; “Se avessi altro amore”; “Non è peccato”; “Fuorimondo shop”; “Alza un po’ il volume”; “I peccati della luna”.

Da sabato 8 aprile Mario Venuti incontrerà il pubblico e racconterà “Motore di Vita” in un instore tour. Queste le date:

Sabato 8 APRILE a MILANO (ore 17.30 – Mondadori di Via Marghera, 28)

Domenica 9 APRILE a PALERMO (ore 18:00 – La Feltrinelli di via Cavour 133)

Lunedì 10 APRILE a CATANIA (ore 18:00 – La Feltrinelli di via Etnea 283)

Mercoledì 12 APRILE a ROMA (ore 18.00 – La Feltrinelli di via Appia Nuova 427)

Giovedì 20 APRILE a TORINO (ore 18.30 – La Feltrinelli di Stazione Porta Nuova)

Venerdì 21 APRILE a FIRENZE (ore 18.30 – La Feltrinelli di Piazza della Repubblica, 26)

“Motore di vita” sarà presentato live da Mario Venuti nelle seguenti date: l’11 aprile al Vinitaly and the City di BARDOLINO (Verona), il 18 aprile al Teatro Vittorio Emanuele di MESSINA, il 28 aprile al Rapsodia di CASERTA, il 6 maggio al Blue Note di MILANO, il 16 giugno alla Corte Platamone – Palazzo della Cultura di CATANIA.

La band che accompagnerà il cantautore siciliano durante i concerti è composta da Donato Emma alla batteria, Luca Galeano alle chitarre, Pierpaolo Latina alle tastiere e Antonio Moscato al basso.

I biglietti sono disponibili su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Mario Venuti foto di Alessandro Castagna