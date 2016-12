L’ultima notte insieme ai Pooh, domani, venerdì 30 dicembre, all’Unipol Arena e trasmesso in tempo reale nelle sale di tutta Italia

Si avvicina l’ultimo live della storica band dei Pooh. L’appuntamento è all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna, domani 30 dicembre e trasmesso in tempo reale nelle sale cinematografiche di tutta Italia.

POOH

Il concerto che chiude una lunghissima tournée ricca di sold out sarà trasmesso in diretta via satellite in 200 cinema italiani, a partire dalle 20.30.

È la prima volta in assoluto che una band decide di chiudere la propria carriera con un concerto trasmesso in diretta via satellite nei cinema italiani.

Prendete una delle band che ha fatto la storia della musica italiana, un gruppo che ha raccolto attorno a sé centinaia di migliaia di fan: 100 milioni di dischi venduti, 50 anni di carriera e di successi straordinari. Chi fermerà la musica, Piccola Katy, La donna del mio amico… Tutte canzoni che sono entrate nel linguaggio comune e ancor oggi fanno parte delle giornate di tantissimi di noi.

Con la loro reunion Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano D’Orazio, di nuovo insieme a Riccardo Fogli, hanno riempito stadi e palazzi dello sport di tutta Italia con biglietti polverizzati tappa dopo tappa all’apertura delle prevendite. Il loro ultimo album è balzato in testa alle classifiche, conquistando il disco di platino in pochissimo tempo.

I Pooh, per chiudere il cerchio, scelgono di tornare dove tutto è cominciato: in quella Bologna che amano e che questa volta trasforma l’ultimo concerto in un evento irripetibile trasmesso in diretta via satellite nei cinema italiani per un’ultima notte insieme ai Pooh.