Luis Fonsi, dal 15 settembre la canzone dei record Despacito sarà disponibile nella raccolta “Despacito & Mis Grandes Éxitos”. Nel disco duetti con Pausini e Bieber

Luis Fonsi, l’uomo dei record che con la sua Despacito si sta avvicinando sempre più al disco di Diamante, dal 15 settembre lancia in tutti i negozi di dischi e negli store digitali “Despacito & Mis Grandes Exitos”, l’album che raccoglie i suoi più grandi successi.

Luis Fonsi Photo Omar Cruz

Nel disco, anche i duetti con Laura Pausini, Afrojack e non poteva mancare la versione remix di “Despacito” con Daddy Yankee e Justin Bieber.

Questa la tracklist completa del disco:

1. Despacito – Luis Fonsi & Daddy Yankee

2. Despacito (Remix) – Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber

3. Wave Your Flag – Afrojack ft. Luis Fonsi

4. Corazón En La Maleta

5. Llegaste Tú – ft. Juan Luis Guerra

6. Tentación

7. Explícame

8. Gritar

9. Aquí Estoy Yo

10. No Me Doy Por Vencido

11. Todo Vuelve A Empezar – ft. Laura Pausini

12. Tu Amor

13. Por Una Mujer

14. Nada Es Para Siempre

15. Abrazar La Vida

16. ¿Quién Te Dijo Eso?

17. Quisiera Poder Olvidarme De Ti

18. Imagíname Sin Ti

19. Despacito (Version Salsa) – ft. Victor Manuelle