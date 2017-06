Lily Waterfull: “Piece of Leaf” è il nuovo singolo dal 9 giugno in radio

Da venerdì 9 giugno, sarà in rotazione radiofonica il singolo “Piece of Leaf” di Lily Waterfull.

Il brano vede gli arrangiamenti del maestro Matteo Bianchi che è stato capace, di mettere in risalto le capacità vocali poliedriche della giovane cantautrice.

Come raccontato dalla stessa Lily:” Me ne stavo seduta lì, sul sedile della mia auto quando ad un certo punto istintivamente metto la mano fuori dal finestrino e facendola fluttuare nell’aria comincio a disegnare cerchi con le dita. Ecco che il concetto si concretizza nella mia mente: la vita è breve e veloce, noi siamo come pezzi di foglie in balia del vento, del tempo, delle stagioni e vale la pena gioire e godere di piccoli gesti e piaceri (come per esempio l’aria sulla mano). Ed ecco che le parole si sono concretizzate nella mia mente, spontanee e naturali”.