Ligabue: da oggi in radio “E’ venerdì, non mi rompete i coglioni”, terzo singolo estratto dall’album “Made in Italy” (VIDEO)

Da oggi, venerdì 20 gennaio, è in radio, e disponibile anche su tutte le piattaforme streaming “E’ venerdì, non mi rompete i coglioni”, terzo singolo estratto da “Made in Italy”, undicesimo disco di inediti di Luciano Ligabue.

LUCIANO LIGABUE PH Toni-Thorimbert

Nelle parole del nuovo singolo di Ligabue si narra la storia di un venerdì, “solito” ma speciale, di Riko, il protagonista dell’album “Made in Italy”.

«C’è un detto, Quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas, per Riko è altrettanto – afferma Ligabue – quello che succede il venerdì, resta nei suoi venerdì. E in casa lo dice anche a chiare lettere, lo reclama: E’ venerdì, non mi rompete i coglioni».

«È una dichiarazione d’amore “frustrato” verso il mio Paese raccontata attraverso la storia di un personaggio (Riko) – afferma Ligabue a proposito di “Made In Italy” – Si tratta di un vero e proprio concept album (il mio primo) ma è comunque composto di canzoni. Canzoni che godono di una vita propria ma che in quel contesto, tutte insieme, raccontano la storia di un antieroe».

Dopo “Liga Rock Park”, il doppio evento live il 24 e 25 settembre 2016 al Parco di Monza (oltre 130.000 presenze), e la pubblicazione del disco “MADE IN ITALY”, Ligabue sarà protagonista nei palasport di tutta Italia per presentare i brani contenuti nel nuovo album, oltre ai suoi grandi successi.

Con 300.000 biglietti venduti, queste le date attualmente confermate del “MADE IN ITALY – PALASPORT 2017”:

3, 4, 6, 7 e 10 febbraio al PalaLottomatica di Roma; 14, 15 e 17 febbraio al Pal’Art Hotel di Acireale (CT); 20 e 21 febbraio al Palasport di Reggio Calabria; 23, 24 e 25 febbraio al PalaFlorio di Bari; 27 e 28 febbraio al PalaSele di Eboli; 3 e 4 marzo al PalaMaggiò di Caserta; 6 e 7 marzo al PalaEvangelisti di Perugia; 10 e 11 marzo al Modigliani Forum di Livorno; 13 e 14 marzo al Mediolanum Forum (Assago) di Milano; 17 e 18 marzo al PalaTrieste di Trieste; 20 marzo all’Adriatic Arena di Pesaro; 22 e 23 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze; 25 e 26 marzo al 105 Stadium di Genova; 28 e 29 marzo al Pala Alpitour di Torino; 1 e 2 aprile alla Fiera di Brescia; 4 e 5 aprile al Mediolanum Forum (Assago) di Milano; al 7 e 8 aprile all’Unipol Arena di Bologna; 10 aprile al 105 Stadium di Rimini; 19 aprile al Palaonda di Bolzano; 21 e 22 aprile all’Arena Spettacoli Fiera di Padova; 24 aprile al Palaprometeo di Ancona, 6 maggio al PalaBam di Mantova (NUOVA DATA); 9 maggio alla Zoppas Arena di Conegliano – Treviso (NUOVA DATA); 12 maggio al Pala Resega di Lugano (NUOVA DATA); 14 maggio alla Forest National di Bruxelles (NUOVA DATA), 23 maggio al Pala Florio di Bari (NUOVA DATA) 17 maggio (NUOVA DATA) PalaLottomatica di Roma.