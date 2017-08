L’eleganza vocale di Eleonora Mazzotti nella cover del video “Light Us Up” feat Chiara Delvecchio

La bravissima Eleonora Mazzotti, dopo essere stata protagonista di diversi live, continua la sua lunga estate calda con “Light Us Up”, cover della canzone di Matrix & Futurebound feat. Calum Scott, che ha realizzato con la cantante Chiara Delvecchio e il cui video arriva ora su YouTube.

ELEONORA MAZZOTTI

«Tutto è mutevole. Cambia forma, colore, aspetto. Così anche le storie. A volte ingialliscono, perdono lo splendore iniziale, e rischiano di essere incrinate dalle bugie.

Ma quando riaffiora l’amore sopito, mostra quella “luce” che tutto illumina e fa risplendere.

E da lì non si può più tornare indietro: si deve voltare pagina e si riscrive un nuovo percorso, assieme. “Light us up” è la canzone che Chiara Delvecchio e io abbiamo scelto per questo duetto. Insieme, nella musica così come nella vita privata, quando ci si sostiene si perseguono più facilmente gli obiettivi. È il brano che segna il mio ritorno discografico dopo il singolo che mi ha portato in tournée in questi mesi, ovvero “Among The Waves In The Sky” e dà il via a una serie di collaborazioni che voglio mostrarvi nei prossimi mesi!» – racconta Eleonora, che è pronta a conquistare ancora una volta gli ascoltatori con la sua splendida voce.

Credits:

“Light us up” performed by Eleonora Mazzotti feat. Chiara Delvecchio

Musical Arrangement: Luca Bombardi e Ohm Guru

Sound recording and mix: Ohm Guru Studio

Piano player: Luca Bombardi

Music Assistance: Laura Fucci

Shooting and editing video: Lumos Produzioni

Production Assistant: Francesca Sanna per Lumos Produzioni

Make up Artist: Marina Milandri

Make Up Couleur Caramel sponsored by Bella Bio Ecochic Faenza By Hps Milano

Eleonora’s outfit is sponsored By Never Enough.

“Light us up” originally performed by Matrix & Futurebound feat. Calum Scott.

Written by Edvard Erfjord, Henrik Michelsen, Dave Gibson, Josh Record.

Copyright © BMG Rights Management US, LLC