Lele: in rotazione radiofonica “Ora Mai”, il brano in gara al Festival di Sanremo e contenuto in “Costruire 2.0”. Fuori il 10 febbraio

È in rotazione radiofonica “Ora Mai” di Lele, brano con cui il giovane cantautore napoletano sarà in gara alla 67ª edizione del Festival di Sanremo nella Sezione Nuove Proposte.

LELE

«L’emozione di portare una mia canzone a Sanremo è sicuramente enorme e, da musicista, il privilegio di proporla con quell’orchestra è motivo di orgoglio – racconta Lele, l’artista più giovane che quest’anno calcherà il palcoscenico dell’Ariston – “Ora Mai” parla del momento in cui in una relazione si arriva al silenzio, che sa far male molto più delle parole dette. È la consapevolezza che qualcosa sta per finire».

“Ora Mai” (testo e musica di Raffaele Esposito, Rory Di Benedetto e Rosario Canale) anticipa l’uscita di “Costruire 2.0”, prevista per venerdì 10 febbraio ma già in pre-order.

“Costruire2.0”, la nuova versione dell’album d’esordio del giovane cantautore finalista di Amici 2016, contiene 12 tracce inedite, tutte scritte o co-scritte da Lele stesso: tra queste ci sono la sanremese “Ora Mai”, caratterizzata da sonorità pop accattivanti e da un ritornello che rimane subito impresso, prodotta da Fabrizio Ferraguzzo, e altre quattro tracce che vantano la prestigiosa produzione di Michele Canova, già al lavoro con artisti del calibro di Tiziano Ferro, Jovanotti, Giorgia, Marco Mengoni e molti altri.

Questa la tracklist del disco:

“La Nostra Distanza”, “Senza Paura Di Sorridere”, “Ora Mai, “Cosi Com’è”, “Adesso E Sempre”, “L’Ho Voluto Io (alternative version)”, “La Strada Verso Casa”, “Screamin’ It Loud”, “Through This Noise”, “Love Me Now”, “Christmas Night With You”, “We Will Carry On”.