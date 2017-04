Lele, il 7 aprile arriva in radio “Così com’è”

Da venerdì 7 aprile arriva in radio “Così com’è” di Lele, il nuovo singolo estratto dall’album “Costruire 2.0”.

LELE ph Riccardo Ambrosio

Il nuovo singolo è stato scritto da Lele Esposito e Tony Maiello, la musica dallo stesso Lele e Chicco Palmosi.

Il brano, prodotto a Los Angeles da Michele Canova, è una delle 5 nuove tracce inedite contenute in “COSTRUIRE 2.0” (Sony Music Italy) , speciale riedizione del suo disco d’esordio “Costruire”.

L’album contiene anche “Ora mai”, brano con cui l’artista ha trionfato al 67° Festival di Sanremo nella Sezione Nuove Proposte, che ha già superato i 3.8 milioni di visualizzazioni.

«”Così Com’è” nasce dal desiderio di raccontare il buono delle cose, anche dove di buono ce n’è poco – racconta Lelea proposito del brano – È il desiderio di estate, sia come stagione che come stato emotivo. “Così Com’è” è una richiesta di buon umore!»

Da maggio Lele presenterà per la prima volta dal vivo “COSTRUIRE 2.0” in tre imperdibili date di anteprima del tour: il 3 maggio al Duel Beat di Napoli, il 4 maggio al Lanificio 159 di Roma e il 7 maggio alla Salumeria della Musica di Milano.

Questi tutti i prossimi appuntamenti firmacopie confermati (di un calendario in costante aggiornamento) in cui il cantante avrà modo di incontrare i fan e presentare il suo disco: il 7 aprile a SAMBUCETO – CH (ore 17.00 c/o Centro Commerciale Centro d’Abruzzo – via Po, 1); l’8 aprile a SAN BENEDETTO DEL TRONTO – AP (ore 17.00 c/o Centro Commerciale Portogrande – Via Pasubio).

LELE ph Riccardo Ambrosio