“Leggera” è il nuovo album di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti (Tracklist e Date Tour)

Si intitola “Leggera” il nuovo album di Musica Nuda, in uscita per la Warner il 27 gennaio.

LEGGERA

Dopo il successo di “Little Wonder”, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti tornano con un disco composto da brani inediti e cantato per la prima volta tutto in italiano. A marzo, partirà dall’Italia un tour internazionale che toccherà anche Francia e Stati Uniti.

Un album che parla di leggerezza, ma nel senso più calviniano del termine. Come diceva lo stesso Calvino, “Bisogna prendere la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”.

Ed è un sentimento che si riverbera in tutti i brani dell’album, dotati come sono di una grazia lieve e di un’eleganza che ricordano la canzone italiana d’autore degli anni Sessanta. Quella stessa grazia che rende unico il duo Musica Nuda, con quella speciale alchimia tra Ferruccio e Petra, quasi fosse una “condizione imprescindibile”, come titola un brano del loro album. Due spiriti affini che con la propria musica riescono ancora, oggi come 14 anni fa, a emozionare.

Nel nuovo tour che partirà a marzo e che è in continuo aggiornamento sulla fanpage di Facebook e sul loro sito, Petra e Ferruccio presenteranno i nuovi brani di “Leggera” e una selezione dei loro principali successi.

Prima data il 3 marzo al Teatro Centrolucia di Botticino (BS), poi il 4 al Teatro Villa dei Leoni di Mira (VE), il 5 al Cap10100 di Torino, il 10 al Teatro degli Atti di Rimini, l’11 al Blue Note di Milano, il 16 al Politeama di Napoli, il 21 al Theatre de Cusset a Cusset in Francia; ad aprile il 7 al Teatro Politeama di Poggibonsi (SI), l’8 al Teatro Vittoria Colonna di Vittoria (Rg), il 12 all’Auditorium Gervasio di Matera, il 18 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 22 al Teatro della Fortuna di Fano (PU) il 27 al Newman Center For The Perfoming Arts di Denver in Colorado, il 28 al Detroit Institute Of Arts di Detroit nel Michigan e il 30 al Toledo Museum Of Art di Toledo in Ohio.

“Leggera” non è solo la celebrazione di un sodalizio artistico più che decennale, ma anche l’espressione più compiuta e matura di un duo di successo da sempre aperto alle collaborazioni. Come spesso è accaduto in passato, infatti, Magoni e Spinetti non sono gli unici autori dei brani, e numerosi sono i nomi che hanno collaborato alla scrittura dei pezzi.

Peppe Servillo firma il brano Come si canta una domanda, sulla musica composta da Ferruccio che qui suona la chitarra, mentre Fausto Mesolella scrive la musica di Tu sei tutto per me col testo di Alessio Bonomo, oltre che suonare in due brani.

All’album partecipa anche Frankie Hi-NRG Mc, che firma il testo Lunedì con la musica scritta da Ferruccio; poi Francesco Cusumano con Feltrinelli e l’inedito di Lelio Luttazzi e ZeppieriCanzone senza pretese (brano già uscito in una compilation per Musica Jazz ma in una versione leggermente diversa e senza la voce di Frida Bollani Magoni).

Ti darò è un brano scritto a quattro mani da Petra Magoni e Luigi Salerno, cantautore di rara sensibilità, di cui nel brano è possibile ascoltare proprio il suo provino piano e voce; Kaballà e Susanna Parigi scrivono insieme Zitto zitto, brano pieno d’ironia sulla cui musica si staglia il cantato istrionico di Petra; In Luce la musica è di Ferruccio mentre il testo è ancora a firma di Luigi Salerno, in un brano ricco di rimandi alla musica brasiliana di cui Spinetti è un grande appassionato.

Dimane è l’unico brano interamente composto da Ferruccio, nel quale non solo esce fuori tutta la sua attitudine alla melodia, ma lo ascoltiamo anche in veste di cantante. Infine, Kaballà e Tony Canto firmano, insieme, due brani: Leggera che dà il titolo al disco e ne restituisce tutta la freschezza e il tango irresistibile di Condizione imprescindibile, canzone che forse più di tutte riesce a rappresentare l’anima del duo Musica Nuda.

A chiudere il disco è un omaggio alla canzone d’autore italiana con la cover di Ti Ruberò di Bruno Lauzi, brano registrato due anni fa per il precedente album e che qui trova la sua perfetta collocazione.

Di seguito Tracklist e Date Tour:

01 Come si canta una domanda (Servillo-Spinetti). Chitarra, F. Spinetti

02 Condizione imprescindibile (Kaballa-Canto)

03 Dimane (Spinetti)

04 Leggera (Kaballa – Canto). Chitarra, Tony Canto

05 Lunedì (Spinetti – Di Gesu)

06 Feltrinelli (Cusumano). Ospite F. Mesolella al Dobro

07 Canzone senza pretese (Luttazzi-Zeppieri). Ospite Frida Bollani Magoni

08 Ti darò (Salerno). Ospite Luigi Salerno

09 Zitto zitto (Kaballa-Parigi)

10 Luce (Salerno-Spinetti). Chitarra F. Spinetti

11 Tu sei tutto per me (Mesolella-Bonomo). Ospite F. Mesolella alla chitarra

12 Ti ruberò (Lauzi)

“LEGGERA” TOUR

03/03 Botticino (Bs) – Teatro Centrolucia

04/03 Mira (Ve) – Teatro Villa dei Leoni

05/03 Torino – Cap10100

10/03 Rimini – Teatro degli Atti

11/03 Milano – Blue Note (Doppio spettacolo ore 21,00 e 23,30)

16/03 Napoli – Teatro Politeama

21/03 Cusset (Francia) – Theatre de Cusset

07/04 Poggibonsi (Si) – Teatro Politeama

08/04 Vittoria (Rg) – Teatro Vittoria Colonna

12/04 Matera – Auditorium Gervasio

18/04 Roma – Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi

22/04 Fano (PU) – Teatro della Fortuna

27/04 Denver (Colorado, Usa) – Newman Center For The Perfoming Arts

28/04 Detroit (Michigan, Usa) – Detroit Institute Of Arts

30/04 Toledo (Ohio, Usa) – Toledo Museum Of Art