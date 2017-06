Le Deva, ecco le prossime date del tour

Prosegue con successo il tour de Le Deva, il nuovo progetto che vede Laura Bono, Greta, Verdiana e Roberta Pompa vestite di nuovo.

Le Deva

Con il primo singolo, “Un’altra idea”, attualmente in radio, accompagnato dal videoclip, è iniziato un percorso che farà tappa in tutta Italia. Ecco le prossime date:

01 Giugno: Sambiase (Lamezia Terme, CZ), Piazza Roma

06 Giugno: Porto Salvo Vibo Marina (VV), Piazza Nuova di Maria Santissima

11 Giugno: Gallipoli, (LE) Teatro Italia per la finale di Miss Mondo

17 Giugno: Pontedera (PI) – Notte Bianca, Piazza Cordificio Billeri

11 Luglio: Cecina (LI), Radio Stop Festival per ADMO – Largo Cairoli.

A breve i dettagli per queste altre date

19 Luglio: Latiano (BR) –

25 Luglio: Ospitaletto (Brescia)

03 Agosto: Roma, Gay Village

09 Agosto: Anagni (FR)

08 Settembre: Calciano (MT)



Le 4 ragazze sono attualmente in studio per finalizzare la scrittura del disco dal titolo “4” che vedrà la luce a giugno.