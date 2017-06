Laura Pausini e i tweet su One Love Manchester

Tra i vari tweet sul concerto-evento One Love Manchester, anche quello di Laura Pausini che coglie l’occasione per fare un po’ di polemica.

LAURA PAUSINI

One Love Manchester ieri è stato trend-topic su Twitter: non si poteva fare a meno, infatti, di commentare questo meraviglioso evento. Molti i tweet dei personaggi famosi di casa nostra, tra cui Laura Pausini che però ha colto l’occasione per fare un po’ di polemica: “Bravissimi tutti gli artisti di #onelovemancester. L’emozione mi ha ricordato #AxA. Peccato che allora nessuna TV italiana ci aiutò” (p.s. La h di Manchester non l’abbiamo persa noi per strada).

La pop-star si riferisce ad Amiche per l’Abruzzo, il concerto evento da lei organizzato il 21 giugno 2009 allo Stadio San Siro di Milano per raccogliere fondi per aiutare le popolazioni dell’Aquila colpite da terremoto a cui avevano partecipato ben 102 cantanti donne italiane. Iniziativa importante che a noi, in realtà, non sembra fosse stata così tanto trascurata dai media tanto che fu trasmessa da 12 network radiofonici italiani (come comunque ha ricordato la cantante in un secondo tweet) con grande copertura anche sul web, oltre che presentazioni in varie trasmissioni televisive. Pare però che a Laura Pausini non sia andata giù la mancata diretta tv. L’amarezza può anche essere legittima, ma che senso ha tirare fuori la questione ora, dopo tutto questo tempo? E soprattutto perché paragonare i due concerti? Non è nostra intenzione sminuire Amiche per l’Abruzzo, ma qui stiamo di un evento che oltre a raccogliere fondi aveva l’intenzione di lanciare un messaggio forte contro il terrorismo che, solo un paio di settimane fa, ha spezzato delle giovanissime vite proprio dopo un live.

Insomma, ci spiace dirlo, ma troviamo questo tipo di esternazioni fuori luogo. A pensarla come noi tante persone che, sempre via social, le hanno fatto presente la cosa. E la cantante? Ha glissato le critiche, sottolineando la bellezza di One Love Manchester. Che forse abbia capito di avere un pochino esagerato?