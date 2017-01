Laura Pausini : da oggi in radio “200 note”. Ecco il video in vista dei Grammy Awards 2017

Da oggi è in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali “200 note”, il nuovo singolo di Laura Pausini estratto dall’album “Simili”.

Laura Pausini

E proprio “200 note” è il pezzo scelto per celebrare il lungo successo di questo disco.

Il singolo porta la firma di Tony Maiello, che firma anche la musica insieme a L. Vizzini Bisaccia.

“200 note” arriva dopo il successo di “Lato destro del cuore”, “Simili”, “Innamorata” e “Ho creduto a me”.

Il successo di Laura Pausini continua con la recente nomination dell’album ai prossimi Grammy Awards nella categoria: Best Latin Pop Album.

Si tratta di un nuovo riconoscimento per questo album, pubblicato in oltre 60 paesi del mondo anche in versione spagnola, che è stato certificato triplo disco di platino in Italia e ha raggiunto i vertici delle classifiche di vendita in tutto il mondo.

Durante la sua carriera artistica, Laura si è aggiudicata tantissimi tra i più prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali; ne ricordiamo qualcuno, 2 Premi Lunezia, 13 Italian e Wind Music Awards, 4 premi al Festivalbar,7 Telegatti, 4 premi al Festival di Vina del mar, un Grammy Awards e 3 Latin Grammy Awards.

Ecco di seguito il video di “200”note”che accompagna il brano, girato da Leandro Manuel Emede e Nicolò Cerioni per SugarKane.