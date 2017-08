Lady Gaga, arriva il 22 settembre su Netflix il documentario Gaga: Five Foot Two

Il documentario sarà presentato al Festival Internazionale del Cinema di Toronto 2017

LADY GAGA

A partire dal 22 settembre 2017 sarà Gaga: Five Foot Two, il documentario che racconta un anno della vita di Lady Gaga e che sarà presentato al Festival Internazionale del Cinema di Toronto.

Nel documentario, il regista Chris Moukarbel (Banksy Does New York), nominato agli Emmy Awards, farà scoprire ai propri spettatori Lady Gaga come donna oltre che star, i suoi costumi e la sua vita scintillante. Fuori dal palcoscenico, in studio di registrazione, a casa sua: il pubblico potrà osservare Lady Gaga nella sua vita quotidiana, vivendo insieme a lei i classici alti e bassi che caratterizzano la vita di tutti per la durata di un intero anno. Dai problemi sentimentali a quelli di salute, dalla costante ricerca di conforto tra gli amici più cari fino alla sconfitta delle sue insicurezze, Gaga: Five Foot Two racconta il confine tra la vita da superstar e quella da donna comune.

«Capita molto raramente di essere invitati dietro le quinte della vita di qualcuno e poter raccontare la vita – così com’è – in tutte le sue dimensioni, ancora più raro se questa persona è uno dei personaggi pubblici più conosciuti, influenti e costantemente sotto i riflettori della cultura contemporanea», ha affermato Lisa Nishimura , VP dei Documentari Originali Netflix. «Il regista Chris Moukarbel ci porta nel mondo più nascosto e privato di Lady Gaga, permettendoci di toccare con mano la grinta, i conflitti, la passione, la complessità e la creatività di un’artista unica nel suo genere».

«Ho avuto la grande opportunità di realizzare il ritratto di un’artista con un cuore così grande e una mente incredibilmente aperta. Mi sento davvero fortunato perché Gaga si è fidata di me e del mio progetto», ha dichiarato il regista Chris Moukarbel.

«Sono contento perché le persone conosceranno realmente la donna con cui lavoro ogni giorno», ha detto il manager di Lady Gaga, Bobby Campbell. «È una grande lavoratrice ed è una delle persone più genuine e divertenti del mondo».

Il documentario originale Netflix è diretto da Chris Moukarbel e prodotto da Heather Parry per Live Nation Productions e Bobby Campbell per Mermaid Films e Moukarbel.

I produttori esecutivi di Gaga: Five Foot Two sono Michael Rapino, Kim Ray, Lisa Nishimura e Benjamin Cotner.

Di seguito il trailer ufficiale.