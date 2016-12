“La Dolce Vita: la musica del cinema italiano” arriva a Roma all’Auditorium Parco della Musica con: Peppe Servillo, Federico Paciotti e Giovanni Caccamo

Sul palco, insieme all’orchestra, la partecipazione straordinaria di Carly Paoli, la cantante britannica di origini italiane e special guest Peppe Servillo, Federico Paciotti e Giovanni Caccamo.

LA DOLCE VITA

I biglietti sono disponibili in prevendita online sul circuito Ticketone e nelle rivendite abituali.

Il format attinge al ricco catalogo di musica da cinema del Gruppo Sugar, per dare vita a uno spettacolo di grande impatto emotivo in cui le colonne sonore più rappresentative dei grandi capolavori italiani sono eseguite dal vivo dall’Orchestra Roma Sinfonietta, diretta dal Maestro e compositore di fama internazionale Steven Mercurio.

I brani del concerto – composti da Nino Rota, Ennio Morricone, Luis Bacalov, Nicola Piovani e molti altri grandi maestri della musica da cinema – sono tratti da film che con le loro musiche hanno fatto la storia del grande schermo: 8 ½, La Dolce Vita, Amarcord, Il Postino, Nuovo Cinema Paradiso e La Vita è Bella.

Durante il concerto – evento lo spettatore è proiettato in un vero e proprio viaggio musicale accompagnato dalle immagini originali create da Giuseppe Ragazzini che richiamano, attraverso la musica, le storie dei vari film e i diversi stati emotivi che suscitano. L’elemento unico dello spettacolo è infatti quello di ribaltare il rapporto tra immagini dei film e colonna sonora, in cui, generalmente, la musica è al servizio delle immagini. In questo caso, invece, sono le straordinarie animazioni di Ragazzini, pittore, scenografo e visual-artist, ad accompagnare le coinvolgenti colonne sonore eseguite dal vivo, creando una sintesi emotiva che porta lo spettatore a rivivere i tanti e diversi film evocati.

A firmare la regia è Giampiero Solari che arricchiste con la sua creatività l’eccellenza assoluta dell’evento e alterna i visuals con immagini di repertorio scelte grazie alla collaborazione con l’Istituto Luce Cinecittà che nel 2014 ha celebrato i suoi 90 anni.

Lo spettacolo sta avendo esecuzioni internazionali: il prossimo Natale ad esempio, oltre che a Roma, La Dolce Vita sbarcherà anche a Bogotà (Colombia).

Lo spettacolo è prodotto da International Music and Arts e ABIAH MUSIC.