L’8 agosto Silvia Mezzanotte a Corciano rende omaggio alle regine della musica

L’artista bolognese porta in scena le grandi voci della musica italiana e internazionale:

Mina, Mia Martini, Gloria Gaynor, Ella Fitzgerald, Maria Callas e molte altre.

SILVIA MEZZANOTTE

Arriva nel centro storico di Corciano (PG) martedì 8 agosto 2017 alle ore 21.00 il recital musical-teatrale in sette lingue ‘Regine’ di Silvia Mezzanotte (prodotto da Colorsound Srl), voce per dieci anni dei Matia Bazar e campionessa dell’edizione 2016 di ‘Tale e Quale Show’ di Carlo Conti su Raiuno.

Per l’occasione, Silvia Mezzanotte sarà accompagnata dall’ensemble esteso della ‘Corciano Festival Orchestra’ diretta dal maestro Andrea Franceschelli, una compagine di ben 45 musicisti – tutti strumenti a fiato – sullo stile delle migliori Symphonic Band internazionali.

L’evento si inserisce nel prestigioso cartellone dell’Edizione 2017 del ‘Corciano Festival’, kermesse di spicco nel settore orchestrale in Italia, con la presenza di altri illustri ospiti quali il celebre attore di fama internazionale Moni Ovadia.

L’artista bolognese – che dal 19 maggio è in tutte le radio con il nuovo singolo ‘Lasciarmi andare” su etichetta ‘Rosso al Tramonto’ e relativo videoclip disponibile sul proprio canale YouTube – porta in scena le grandi voci della musica italiana e internazionale: un viaggio a 360° che spazia da Mina a Mia Martini, da Gloria Gaynor a Maria Callas a Ella Fitgerald, rivisitando in chiave pop-jazz grandi classici della musica del ‘900.

“Un viaggio tra le voci femminili – in più formazioni, dal quartetto jazz alla grande orchestra, sperimentando sempre nuove sonorità – che più hanno segnato il mio percorso artistico – confida Silvia Mezzanotte – spaziando fra generi diversi, in una scaletta che alterna momenti di grande energia ad altri invece più intensi e intimistici, quasi raccolti”.

“Naturalmente – sottolinea Silvia Mezzanotte – ho riservato in questo spettacolo un posto speciale per il percorso artistico che mi ha portato ad essere per 10 anni la voce dei Matia Bazar, da ‘Brivido caldo’ a ‘Messaggio d’amore’, canzone vincitrice del ‘Festival di Sanremo 2002, il mio modo per ricordare con gratitudine e affetto il viaggio meraviglioso condiviso con il gruppo’.

