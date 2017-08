KESHA CON “RAINBOW” DEBUTTA AL NUMERO 1 DELLA CLASSIFICA USA

A 7 anni di distanza dal debutto di “Animal”, la cantante californiana ha piazzato il suo nuovo album “Rainbow” direttamente al numero 1 della 200 Billboard chart

KESHA

Kesha ha messo d’accordo pubblico e critica con ottime recensioni del suo nuovo lavoro che, già disponibile in digitale, esce in versione fisica oggi, venerdì 25 agosto, per Kemosabe Records/RCA Records.

Rolling Stone Usa ha assegnato a “Rainbow” 4 stellette su 5 e lo ha descritto come “la miglior musica della sua carriera”. Entertainment Weekly ha dato all’album un bell’A e lo ha ribattezzato come un vero “trionfo artistico”. Billboard ha invece parlato di “Praying” come di “una ballata che ti strappa l’anima”. Mentre Consequence of Sound ha scritto, sempre a proposito di “Praying”: “Non ci sono state molte altre canzoni nel recente passato in grado di spiegare il concetto che già la speranza stessa è un trionfo di per sé”.

Kesha, stella del pop mondiale, ha conquistato tutti fin dalla pubblicazione dell’album di debutto, “Animal”, nel 2010. Quell’anno è stata proclamata Hot 100 Artist da Billboard e “TiK ToK”, il suo travolgente primo singolo, è stato nominato Hot 100 Song numero 1 di Billboard, è stata la canzone più suonata del 2010 e il brano digitale che ha venduto di più al mondo. Ha piazzato ben 6 hit consecutive nella Top 10, tra cui tre singoli al numero 1: “TiK ToK”, “Your Love Is My Drug” and “We R Who We R”.

Con “Animal” Kesha ha venduto oltre 8 milioni di copie a livello globale e 13 milioni di copie in tutto. Nel novembre 2010 si è portata a casa l’MTV Europe Music Award come Miglior artista emergente ed è stata candidata a 2 American Music Awards, 3 MTV Video Music Awards e 6 Billboard Awards.

Ha oltre 28 milioni di follower su Facebook, oltre 2 milioni su Instagram, oltre 3 milioni e 700mila su Twitter e oltre 1 miliardo di views su VEVO.

Tracklist di “Rainbow”:

1.“Bastards”

2.“Let ‘em Talk” (feat. Eagles of Death Metal)

3.“Woman” (ft. The Dap-Kings Horns)

4.“Hymn“

5.“Praying“

6.“Learn to Let Go“

7.“Finding You”

8.“Rainbow“

9.“Hunt You Down”

10.“Boogie Feet” (feat. Eagles of Death Metal)

11.“Boots”

12.“Old Flames (Can’t Hold a Candle to You)” (ft. Dolly Parton)

13.“Godzilla”

14.“Spaceship”