Katy Perry: il tour europeo del 2018 “Witness The Tour” sbarca in Italia, il 2 giugno a Bologna

Alla luce dell’impressionante successo di vendita per il tour statunitense e concerti addizionali, Katy Perry annuncia la parte europea di Witness: The Tour.

Katy Perry

Prodotto da AEG Presents, il tour europeo comincerà il 23 maggio 2018 alla LANXESS Arena di Cologne, Germania, e farà tappa a Casalecchio di Reno- BOLOGNA il 2 giugno presso l’Unipol Arena.

Con Witness, Katy trova liberazione, nei cambiamenti della sua vita e nel mondo attorno a sé, consegnandoci canzoni che inspirano sia riflessione che movimento. I singoli pubblicati fino a questo momento – “Chained to the Rhythm”, certificato platino, con la partecipazione di Skip Marley e i nuovi singoli “Bon Appétit” con la partecipazione di Migos e “Swish Swish” con la partecipazione di Nicki Minaj – lasciano scorgere l’ampiezza degli elementi musicali e tematici che si possono trovare in Witness.

La tournée include un concerto a Parigi il 29 maggio presso la AccorHotels Arena e uno show a Londra il 14 giugno presso The O2 – inoltre serate ad Amsterdam, Stoccolma e Berlino alla Merceds-Benz Arena il 6 giugno.

Witness: The Tour è la prima tournée di Katy dal Prismatic World Tour (151 date sold out) che si è concluso nel 2015 ed è stato salutato da Rolling Stone come “uno show che distrugge le retine e lascia a bocca aperta”.

Katy Perry ha fatto il suo debutto con Capitol Records nel 2008 con “One of the Boys” dopo aver firmato con l’etichetta nel 2007. Ha rafforzato il suo status di superstar globale con il seguente album, “Teenage Dream” (201). “PRISM”, il suo album del 2013, ha debuttato al primo posto su iTunes in 100 Paesi e ha venduto più di 12,5 milioni di copie nel mondo. Con i singoli “Firework” e “Dark Horse”, ognuno dei quali ha superato la soglia dei 10 milioni tra vendita e streaming, Katy è la prima artista donna a ottenere due RIAA Digital Single Diamond Awards. Nei suoi 10 anni con Capitol, ha totalizzato cumulativamente più di 18 miliardi di streams insieme a vendite mondiali per più di 40 milioni di album e 125 milioni di tracce. È la persona più seguita su Twitter a livello globale.