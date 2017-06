IRON MAIS: a spasso per l’America del West

Provocatorio, bizzarro, assolutamente ricco di grande energia di vita. La musica degli IRON MAIS è decisamente quanto di migliore ci sia per tirar su ogni giornata andata male.

IRON MAIS

Blues Grass, Country d’annata, Banjo e violino come se piovesse, buon rum e tantissima ironia ma di quella intelligente che serve all’occasione e alle note per tradurre i capisaldi della storia eterna della musica mondiale in ballate da saloon e in straordinarie pezzi di antiquariato moderno. L’avete mai sentita “Another brick in the wall” come fosse un pezzo uscito da un film di Sergio Leone? E l’immortale “The Rythm of the night” che a sentirla ora quasi viene in mente la festa della contea di Hazzard? Niente da dire sul video di lancio proprio di questo singolo con la featuring della stessa Corona…e del duello a colpi di faschion tra La Contessina e Corona in persona…Beh insomma è da consumare per questa estate che arriva il nuovo disco degli Iron Mais che si intitola “The magnificent six” tanto per citare pellicole importanti del cinema. E dentro queste 13 tracce ci sono anche 6 inediti che, manco a dirlo, raccontano la società che si consuma attorno un po’ come facevano gli Hormonauts quando presero il Rockabilly e ci misero dentro la nitroglicerina. Beh loro hanno preso la musica, qualunque essa sia, e ci hanno messo dentro il vecchio west in una chiave assai moderna certamente, sopratutto per le parti ritmiche. Insomma, ci sanno fare Testa di Cane e compagni, sanno ridere e scherzare…ma lo sanno fare seriamente però!!!

Luca Marsi per FullSong