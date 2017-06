Guè Pequeno: “Gentleman” è il nuovo album in uscita il 30 giugno (Tracklist)

Il prossimo 30 giugno sarà pubblicato in tre versioni differenti Gentleman, il quarto album di Guè Pequeno, su etichetta Universal Music Italia e Def Jam Recordings. Gentleman, esce a due anni di distanza dall’album Vero.

Il nuovo disco sarà disponibile in 3 versioni:

Red Version: 14 Tracce + 2 Bonus Tracks

Blue Version: 14 Tracce + 2 Bonus Tracks con copertina differente

Super Deluxe Box: Doppio Cd, Doppio Vinile, Vinile 10”, Foto Autografata con copertine intercambiabili Ed. Limitata e numerata

Gentleman – Red Version

Tracklist:

T’apposto

Lamborghini (feat. Sfera Ebbasta)

Milionario (feat.El Micha)

Guersace

NON Ci Sei Tu

Relaxxx (feat.Marracash)

Mimmo Flow

Scarafaggio (feat. Tony Effe, Frank White)

Oro Giallo (feat.Luchè)

La Malaeducazione (feat.Enzo Avitabile)

Punto Su Di Te

La Mia Collana

Il Viola

Trentuno Giorni

Trinita’ (Bonus Track)

Io Non Ho Paura (Bonus Track)

Gentleman – Blue Version

Tracklist:

Un Altro Giorno, Un Altro Euro (feat.Vale Lambo) (Bonus Track)

Te Quiero (feat.Laioung) (Bonus Track)

Gentleman Super Deluxe Box

Esclusiva Amazon Edizione limitata e numerata

14 Tracce Dell’album In Cd

14 Tracce Dell’album In Doppio Vinile

4 Tracce Bonus In Cd

4 Tracce Bonus In Vinile 10’’

Foto Autografata