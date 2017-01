GionnyScandal: domenica 8 gennaio, il live ai Magazzini Generali di Milano

Domenica 8 gennaio il “Reset Tour” di GionnyScandal farà tappa ai Magazzini Generali di Milano in via Pietrasanta 16.

GionnyScandal

Il rapper non sarà accompagnato soltanto dal Dj (come accade solitamente), ma salirà sul palco con una vera e propria band composta da batterista, chitarrista e Dj, per creare un vero e proprio show e non un semplice live ‘rap’.

Insieme a questa nuova formazione, GionnyScandal proporrà, tra gli altri, il nuovo singolo “Pioggia”: “è uno dei miei brani preferiti dell’album “Reset”, forse perché è uno dei pezzi che rispecchia di più il modo in cui mi sento ogni giorno, parla della solitudine che a volte, anche se un po’ masochista da dire, mi piace. Parla del fatto che va bene anche non stare bene”.

“Pioggia” è estratto da “Reset”, nuovo album di GionnyScandal, uscito lo scorso 14 ottobre per Universal (debutta alla posizione numero 8 della classifica FIMI).

Il primo singolo, “Buongiorno” raggiunge in un solo mese 3.200.000 di visualizzazioni su YouTube, battendo così ogni record di GionnyScandal.

Su Spotify entra nella Top 50 Viral e nella Top 50 Italy essendo così l’unico dei 3 artisti italiani presenti (insieme a Marco Mengoni, Emma e Tiziano Ferro) con una media di 15.000 ascolti al giorno e raggiungendo in 1 mese 700.000 ascolti su Spotify.

Apple Music lo inserisce nella playlist Best Of The Week e Spotify nella playlist Hot Hits che è una delle playlist più seguita sulla piattaforma.

Il costo del biglietto per assistere al concerto di GionnyScandal è di euro 17.00 .