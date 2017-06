Fùrnari, online da oggi il videoclip “Pellicole”

Esce oggi, 5 giugno Pellicole, il nuovo videoclip di Fùrnari, cantautore romano classe 1990, che ha esordito lo scorso anno con l’album Abusivi Sognatori (Terre Sommerse/Lachimera dischi).

Fùrnari

Pellicole, è il terzo singolo estratto dall’album “Abusivi sognatori”, il nuovo video del cantautore romano è la storia di due persone che non si sono mai incontrate, vista come dal buco di una serratura, un qualcosa che non è stato e che potrebbe esistere solo nella finzione, in un film sfocato.

Il videoclip vede la regia di Andrea Romano, con la partecipazione di Enrica Angiolini, ed è interpretato da Francesca Paolozzi e Luca Attadia. “Pellicole è il primo brano che ho scritto per questo disco.” – afferma Fùrnari – “È una canzone che vive molto di immagini, quasi fosse un piccolo cortometraggio. E’ venuta giù di getto e a differenza di molte altre è rimasta così come era nata inizialmente. Dentro ci sono due persone, la desolazione, il tempo che passa.” Il cortometraggio è stato girato in un magazzino di oggetti cinematografici, un vero e proprio “guazzabuglio” contenente di tutto, da cabine telefoniche di scena a vecchie cineprese, maschere, lampade e telefoni a gettoni, contribuendo a restituire a chi guarda l’idea che siamo fatti proprio di tutte queste piccole cose.